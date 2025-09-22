Tanévnyitó vecsernyét tartottak a miskolci görögkatolikus diákotthonban

Hazai – 2025. szeptember 22., hétfő | 10:17
5

Szeptember 16-án ünnepélyes vecsernyével vette kezdetét a 2025/26-os tanév a Miskolci Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthonban. A főkollégium immár 28., a roma szakkollégium a 15. tanévnyitóját ünnepelte. A liturgiát Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Juhász Géza elsőhelynök vezették; közreműködtek a nulladikos papnövendékek is, Orosz István Imre vezetésével.

A főpásztor prédikációjában a Szent Kereszt felmagasztalásáról elmélkedett.

Ahogy a keresztet a mélyből emelték fel, és úgy tartották a magasban, úgy a frissen felvett hallgatók már most átélhetik a „felmagasztalás” örömét, de az igazi beteljesedést akkor érezhetik majd, amikor a kezükben tartják a diplomájukat – fogalmazott Orosz Atanáz. 

A szertartást követően a főpásztor személyesen is beszélgetett az új szakkollégistákkal.

Az est végén Makkai László igazgató köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a tanévnyitón, majd szeretetvendégség zárta az ünnepi alkalmat.

Idén a Görögkatolikus Roma Szakkollégium 28, a Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium 34 diákkal kezdte meg a közös munkát. A közösség célja változatlan: tudományos, lelki, közösségi és szociális támogatást nyújtani a fiataloknak, segítve őket szakmai előrehaladásukban és személyes fejlődésükben.

Szöveg: Szalai Seron

Fotó: Farkas Friderika

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

