Tanévnyitó vezetői értekezlet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

A szentmisét Palánki Ferenc megyéspüspök mutatta be, vele koncelebrált Németh István püspöki titkár, valamint az egyházmegye iskolalelkészei.

A program ezt követően az Egyházmegyei Kateketikai Központban folytatódott, ahol elsőként Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntötte a résztvevőket és számolt be az elmúlt időszak egyházmegyei eseményeiről. Ezután az intézményvezetők bemutatták a 2025-ös tanévtől életbe lépő személyi változásokat saját intézményeikben, majd rövid prezentációk keretében értékelték az elmúlt tanév eredményeit és tapasztalatait.

A szakmai munka közös ebéd után folytatódott, Béres Nándor gazdasági igazgató és Béres Diána jogtanácsos ismertették a következő tanévre vonatkozó gazdasági tudnivalókat és a jogszabályi változásokat. Némethné Székely Julianna és Kovács István oktatási igazgatók az elmúlt tanév statisztikai adatait elemezték, hangsúlyozva a jövőre nézve levonható tanulságokat.

A program részeként Németh István püspöki titkár és hitoktatási referens tájékoztatást adott az előttünk álló tanév hitoktatási feladatairól és programjairól.

Az értekezlet Heidelsperger István püspöki helynök záróimájával ért véget.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír