Tanuljuk meg a szép szeretetet Máriától! – Magyarok Nagyasszonya ünnepe Tiszaújvárosban

A szentmise kezdetén Koscsó Mónika, az intézmény igazgatója köszöntötte a főpásztort és a tanulókat. Pásztor Pascal plébános, érseki tanácsos úgy fogalmazott: nehéz és sajátos volt a város története, mire Leninvárosból Tiszaújváros lett, és létrejött egy katolikus templom és egy katolikus általános iskola.

Ternyák Csaba érsek homíliájában úgy fogalmazott: Mária a szép szeretet anyja. Törekednünk kell, hogy családjainkban, környezetünkben, a munkahelyünkön, a barátaink között, a világban a szép szeretetnek legyünk az apostolai; ezt leginkább Máriától tudjuk megtanulni.

Szűz Máriára első szent királyunk úgy tekintett mint édesanyjára, mennyei édesanyjára. Jézus a kereszten függve szólt Máriához és a szeretett tanítványhoz: „Íme, a te fiad, íme, a te anyád!” Ekkor lett Mária minden Krisztus-hívőnek mennyei édesanyja és patrónája.

Az ő segítségével mint Mária népe túléltünk, sőt, meg is erősödtünk a történelem során a nehézségek után. Fontos, hogy tanuljunk a nehézségekből is, hogy hogyan lehet megerősödni azok által, mert a pápalátogatás szép mottója nemcsak az elmúlt eseményé, hanem a jelené is; iskoláinknak ez az idei mottója: Krisztus a jövőnk. És ahhoz, hogy Krisztus legyen a jövőnk, fontos – sőt, anélkül nem is megy –, hogy Krisztus legyen a jelenünk. Ma ebben a templomban a jelenlétünkkel tanúskodunk arról, hogy Krisztus a mi jelenünk.

Október Mária hónapja, amikor még buzgóbban, még rendszeresebben imádkozzuk a rózsafüzért. Mária a mi édesanyánk, mi pedig az ő gyermekei. Milyen nagy fájdalom Máriának, hogyha azt látja, hogy a gyermekei között nincsen harmónia, nincsen békesség, nincsen szeretet, nincsen szép szeretet.

A főpásztor a világban dúló békétlenségről szólva, az orosz–ukrán, az izraeli konfliktusokat említve úgy fogalmazott, nem szabad energiákat veszítenünk azzal, hogy egymás ellen fordulunk. Testvéri összefogásra van szükségünk, hogy vállvetve, egymást támogatva haladjunk előre – buzdított az érsek. Számtalanszor megtapasztaltuk, hogy saját erőből képtelenek vagyunk erre.

Kizárólag akkor tudjuk ezt megtenni, ha van egy édesanya, aki összegyűjt, aki kibékít bennünket, és aki azt mondja, fogjatok kezet, csókoljátok meg egymást, és éljetek békében. Adja Isten, hogy ez a mai ünnep alkalom legyen arra, hogy a város területén élő családok között rendezzük a viszályokat, ha vannak, bocsássunk meg egymásnak! Legyen bátorságunk megtenni az első lépést!

Ezek az üzenetek szorosan kapcsolódnak a harmincéves templomhoz, a tízéves iskolához, Tiszaújvároshoz. Már a nevében ott van, hogy új város. Új város akarunk lenni, amelyik üzen a régi városnak, üzen a többi városoknak is, hogy képesek vagyunk úgy is mint város és úgy is mint ennek a városnak a lakói megújítani életünket nap mint nap. Legyen ebben a megújulásban példánk, segítségünk, támaszunk a Boldogságos Szűz Mária, aki ennek a templomnak a védőszentje, és ilyen értelemben a városnak is. A Boldogságos Szűz Mária segítsen, támogasson, őrizzen bennünket! – zárta szentbeszédét Ternyák Csaba egri érsek.

A szentmise után az iskola növendékei adtak műsort.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szerző: Domán Vivien

Fotó: Szent István Televízió, Vozáry Róbert

Magyar Kurír