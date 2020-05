Társasjátékokat ajánlanak a karantén idejére

Szász-Köpeczy István szervezésében több erdélyi város társasjátékos klubja, csoportja hét évvel ezelőtt létrehozta a Magyar Társasjátékosok Romániai Szövetségét (MATRISZ). Attól kezdve egyre rohamosabban indult el hódító útjára a társasjátékozás, további erdélyi települések csoportjai csatlakoztak a szövetséghez.

A Szász-Köpeczy István által 2010-től vezetett kolozsvári klub, az úgynevezett Játék-Koktél a Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) keretében alakult meg, de az alkalmak hamarosan túlnőtték a lelkészség kereteit és időnként elérték a kétszáz feletti létszámot is a havonként megszervezett rendezvényeken.

A rendezvények „mellékhatásaként” egyre több család, baráti társaság kedvelte meg a társasjátékozás műfaját, amelynek következtében Erdély–szerte (is) egyre többen alakítottak ki magángyűjteményeket és kezdtek el kisebb körökben játszani.

Szász-Köpeczy István, a társasjátékklubok szervezője a mostani járványhelyzetben megosztott néhány olyan játékötletet, amely „segíthet az idő kellemesebb és akár hasznosabb eltöltésében” a karantén idején. Négy játékoskategóriának ajánlja tippjeit.

Pároknak

Carcassonne – egy gyönyörű francia kisvárosról kapta nevét ez a klasszikus társasjáték, amely kezdő és tapasztaltabb társasozóknak egyaránt képes izgalmakat nyújtani. Lényege a területfoglalás, ahol bár az ellenfelek közösen alakítják ki a térképet, a kigondolt lépésekkel mégis mindenki saját magának szerezhet pontokat. Noha a játékot nem csak két személy játszhatja (2–5 fő), viszont játékmechanikai kialakításának köszönhetően nagyon élvezhető két fő esetében is.

Hanamikoji – ez egy csodaszép grafikai elemekkel kialakított japán tematikájú társasjáték kifejezetten két személy számára. A két játékosnak japán gésák kegyeit kell elnyernie a győzelem érdekében. Sok döntési helyzettel megspékelt fordulókra számíthatunk a játék során, és igencsak ravasznak kell lennünk, hogy túljárhassunk az ellenfél eszén.

Családoknak

Pandemic – nem hiába csenghet olyan ismerősen ennek a játéknak a neve, hiszen pontosan arról szól, amit jelenleg mindannyian átvészelünk. Ez egy kooperatív társas, amelyben a játékosoknak össze kell fogniuk, hogy megállíthassák a világjárványt, ami egyre jobban elborítja a földgolyónk nagyvárosait. Itt valóban csak akkor győzhetünk, ha összefogunk és minden lépést közös elhatározással teszünk meg mindannyiunk érdekében. Üdvözlet a való világban!

Ticket to Ride: Europe – bárki is mondta azt, hogy nem lehet járvány alatt utazni, hatalmasat tévedett! Ugyanis ebben a játékban pontosan ez történik, ahol vonatok (vagonok) lerakásával arra kell törekednünk, hogy minél hosszabb útvonalat alakítsunk ki európai városok között. Mindeközben pedig gyakran előfordulhat, hogy nemcsak azon fogunk munkálkodni, hogy saját útjainkat építgessük, hanem ellenfeleinknek is szépen keresztbe tehetünk szándékosan, vagy véletlenül. Az utazás szerelmeseinek mindenképp ajánlott.

Azul – a 2018-as év társasjátéka, amely (azon felül, hogy személyes kedvenc is) egy valóban gyönyörű kialakítású elemekkel készült játék. A társasban I. Manuel portugál királynak az Alhambra palotában tett látogatásakor is megcsodált mór csempéket gyűjtögetnek a játékosok – ki-ki a maga táblájára –, amelyeknek bizonyos kombinációival megszerezhetik a győzelmi pontokat. A társasjátékot kortól függetlenül a család apraja-nagyja garantáltan élvezni fogja.

Idősebb generációnak (is)

Qwirkle – ebben a talán leginkább a Scrabble-hez (szókirakóshoz) hasonlító játékban különböző színű és formájú ábrákat tartalmazó elemekből próbálunk minél hatékonyabban sorozatokat létrehozni, hogy azok majd gyarapítsák győzelmi pontjainkat. Ez a társas egy egyszerű szabályokon alapuló játék, amely ennek ellenére nagyban hozzájárul a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez is.

Axio – egy kiváló absztrakt játék, amelynek szabályait percek alatt megismerhetjük, hogy aztán minden egyes játékban tovább fejleszthessük, finomíthassuk stratégiánkat. A játékban különböző szimbólumokat tartalmazó lapkák lehelyezésével érhetjük el, hogy a legkisebb pontszámot elért színkövünk többet érjen ellenfeleinkénél. Így ennek a játéknak egyik különlegessége, hogy kizárólag a legkisebb pontot érő bábunkkal hozhatjuk meg a győzelmet. Ráadásul ez a társasjáték szólóban is játszható.

Egyedülállóknak

Huzzle ördöglakatok – ezek az ördöngös szerkezetek rendkívül izgalmas perceket, órákat ígérnek a karanténban egyedül rekedtek számára, ugyanis különféle szerkezetek titkait kell megfejtenünk, amelyek csak kitartással és ravaszsággal hozhatók a felszínre (pl. palackba zárt üzenet, a napóra rejtélye, repülő csészealj stb.).

Szabadulószobák – ezzel természetesen nem a kijárási tilalom ellen szándékozom buzdítani az érdeklődőket, azonban remek lehetőséget kínálnak a négy fal között is arra, hogy az egyre több titkot, labirintust, veszélyeket, kincseket rejtő kártyapaklik felfedezésével olyan rejtélyes kalandokat élhessünk át, mint például A kísérteties villa, Az elsüllyedt kincs, A fáraó sírkamrája, A tiltott vár stb. Hogy kiszabadulunk-e vagy sem, az csak rajtunk múlik.

A társasjátékok és további ötletek a jatszma.ro honlapján fellelhetők.

Forrás: romkat.ro

Fotók: Játék-Koktél Facebook-oldala

Magyar Kurír