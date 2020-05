Tartós élelmiszercsomagokat kézbesít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A mintegy tíz kilogramm súlyú egységcsomagokat a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácstól kapott támogatás felhasználásával állították össze, húszmillió forint összértékben.

A tizenháromféle tartós élelmiszerből összeállított csomagok kiszállítását a Máltai Szeretetszolgálat regionális központjai szervezik. Az adományt a járvány miatt előírt óvintézkedéseket betartva, védőfelszerelésben, a személyes érintkezés mellőzésével adják át az érintetteknek.

A Máltai Szeretetszolgálat épületeinek nagy része a járvány alatt átmenetileg zárva tart, a rászoruló emberek telefonon, e-mailben vagy a közösségi felületeken lépnek kapcsolatba a karitatív szervezettel.

A szeretetszolgálat munkatársai számos kistelepülésen dolgoznak ezekben a hetekben is, az ott élő családok közvetlenül fordulhatnak hozzájuk. A karitatív tevékenység folyamatosan zajlik, a szükséghelyzetbe került emberek támogatást kapnak a Máltai Szeretetszolgálattól.

A koronavírus-járvány alatt sokan veszítették el munkájukat, és a családok egy része nem rendelkezik tartalékokkal; de a korlátozások miatt nehéz helyzetbe kerültek az egyedül élő idősek, a krónikus betegséggel küzdő emberek is. A most segítséget kérők közül sokan már korábban is kapcsolatban álltak a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a szervezet munkatársai ismerik körülményeiket, látják, milyen nehézségekkel küzdenek a mindennapokban. A szociális segítők a legelesettebb helyzetű családoknak abban is segítenek, hogy minél több lehetőséggel élhessenek és a máltai szervezettől kapott adomány mellett a településen elérhető állami, önkormányzati vagy más forrásból érkező támogatásokat is igénybe vehessék.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



