Tavasszal mutatják be a fatimai jelenésekről szóló mozifilmet

A fatimai kegyhely honlapján így írtak a filmről néhány napja: „…a Fatima című film megmutatja, miért tud az emberiség még ma is hinni az isteni beavatkozásban. A film arra késztet, hogy elgondolkodjunk róla: száz évvel később az Isten fénye, amelyet a Szűzanya Ferencre, Jácintára és Lúciára árasztott, még mindig bevilágítja azok útját, akik elkötelezik magukat az evangéliumban való hit szerinti élet mellett.”

A Fatima előzetese megtekinthető a YouTube-on:

1917-ben Portugáliában Lúcia Dos Santosnak és két unokatestvérének, Francisco és Jacinta Martónak megjelent egy „gyönyörű hölgy”, akiben később felismerték Máriát, Isten anyját.

A most készülő mozifilm elsősorban Lúcia nővér, az utolsó életben maradt látnok visszaemlékezései alapján készült, és teljes egészében Portugáliában forgatták. Bemutatják benne a nehézségeket és támadásokat, amelyeket a három gyermek átélt; a hitetlenséget, amellyel szavaikat fogadták. Ugyanakkor egyes pontokon a film készítői alkotói szabadságukkal élve eltérnek a dokumentált fatimai történettől – nyilatkozta Natasha Howes producer az amerikai katolikus sajtónak.

A három főhőst spanyol gyerekek játsszák, a szereplők többsége mindazonáltal portugál, köztük a Lúcia édesanyját alakító Lúcia Moniz, akit az Igazából szerelemből ismernek legtöbben. Nemzetközileg elismert sztárok is láthatók lesznek, köztük Harvey Keitel, Sônia Braga, Goran Višnjić és Joaquim de Almeida.

A filmet Marco Pontecorvo rendezte, a Gratia plena című dalt Andrea Bocelli énekli.

A jelenések jeleneteit a Tapada de Mafra-i Nemzeti Parkban forgatták, mivel az eredeti helyszín azóta nagy változásokon ment át. A filmbeli helyszínt személyes megtekintés után jóváhagyták a fatimai kegyhely munkatársai, megállapítva, hogy topográfiája valóban megegyezik Cova da Iriával, a jelenések színhelyével. A Santos család otthonát egy lisszaboni stúdióban alakították ki; Portugália számos pontján forgattak, többek között Coimbrában is, ahol Lúcia nővér kármelita kolostorban élt.

1926. október 13. Több mint 50 ezer hívő zarándokolt Cova da Iriához.

Az első Fatima-film (The Miracle of Our Lady of Fatima) 1952-es, ezt követte 2009-ben A 13. nap (The 13th Day), amelynek ugyanaz a Natasha Howes a producere, mint a most bemutatásra váró alkotásnak. A 13. nap rendezője Ian és Dominic Higgins volt, és az Egyesült Államokban a jezsuita Ignatius Press forgalmazta.

Forrás: SIGNIS.net/NCR



Fotó: Imdb.com; Wikimedia Commons

Magyar Kurír

(vn)