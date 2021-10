Téged vár a világ! – Erasmus-nap a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán

Az október 14–16-ig tartó nemzetközi Erasmus-napok (#ErasmusDays) programsorozathoz kapcsolódó eseményt a főiskola rektora, Fehérváry Jákó OSB nyitotta meg, aki köszöntőjében arra bátorította a hallgatókat, hogy rövidebb-hosszabb időre látogassanak el egy külföldi egyetemre, vagy vegyenek részt külföldi gyakorlaton.

A rektor mesebeli hősökhöz hasonlította a külföldre utazó diákokat, akik tarisznyát kötnek a hátukra egy-két hamuba sült pogácsával, és bátran elindulnak az ismeretlen felé, hogy más kultúrákat és értékeket ismerjenek meg, és ezáltal saját maguk is gazdagodjanak.

Nagy érdeklődéssel fogadták a hallgatók a közös ebéd után megrendezett kerekasztal-beszélgetést, melynek keretében Fehérváry Jákó OSB és a főiskola néhány oktatója, Jackánics Fülöp OFM, Somogyiné Petik Krisztina, Szatmári Györgyi, valamint Tóth Beáta elmondta, hogy ők milyen indíttatásból jelentkeztek évekkel ezelőtt az ösztöndíjprogramra, milyen nehézségeket kellett leküzdeniük, és mivel gazdagodtak az idegen ország egyetemén. Valamennyi résztvevő arról számolt be, hogy rendkívül erős késztetést éreztek arra, hogy elmélyítsék tudásukat. Vonzották őket a szakma más országokban elérhető, széles körű lehetőségei, a tudományterületekhez kapcsolódó hatalmas mennyiségű forrásanyag, a könyvtárak, a professzorok által átadott ismeretanyag és a gyakorlati ismeretszerzés lehetősége.

Széchényi Ferenc levelét is felidézték, amelyben édesapaként arra buzdította fiát, Széchenyi Istvánt, hogy utazzon, ismerje meg a világot, szerezzen új ismereteket, tudást, majd hozza azt haza, hogy gyarapítsa, építse saját országát. Széchenyi István pedig ezt az atyai intelmet híven meg is fogadta.

Az oktatók kötetlen beszélgetéséből kiderült, hogy idegen nyelvű közegben kiválóan lehet nyelvet tanulni, akár igen rövid idő alatt is. A beszámolókból az is kiderült, hogy a külföldi ösztöndíj korábban nagyon erős elszakadást követelt a korábban megszokott környezettől, az otthontól, ugyanakkor az utazással és külföldi tanulmányokkal járó nagy távolság előmozdította az önállósodást, a személyiségfejlődést is, amiben a Gondviselésbe vetett bizalom is segített, illetve az idegenekkel való közösség megtapasztalása.

A nemzetközi mobilitási program keretében szervezett nap meglepetése volt, hogy a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karáról, a Sapientia Főiskola partnerintézményéből Vik János dékán, egyetemi docens és a kar három hallgatója jelentkezett be online Kolozsvárról, akik rendkívül felkészülten és lelkesen mutatták be az Erasmus+ program keretében náluk felvehető kurzusokat, a campus életét, közösségi programjait; a Sapientia Főiskolán vendéghallgató kolozsvári egyetemisták pedig személyesen meséltek a kolozsvári szakokról és az ottani egyetemi életről.

Az esemény végére mindenki egyetértett abban, hogy a külföldi ösztöndíjprogramokkal csak nyerni lehet, és annak idejére – köszönhetően a technika nyújtotta lehetőségeknek is – ma már nem szükséges teljesen kiszakadni a hazai életből, elszakadni a fontos egyéni, személyes kapcsolatoktól és az otthontól.

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír