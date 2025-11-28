Tegyetek tanúságot! – Ifjúsági találkozót tartottak Rahón

A találkozón 130 katolikus fiatal vett részt. Katekéták és hét lelkipásztor is jelen volt: Szulincsák Sándor felső-Tisza-vidéki esperes; Herzanics Szerhij, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki hivatalának irodaigazgatója; Snep Román, Aknaszlatina plébánosa; Mankovics Sándor, Rahó plébánosa; valamint a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye képviselői: Dmitro Pavljuk esperes; Keresztesi Jurij, Terebesfejérpatak plébánosa és Iván Terninko, Nagybocskó plébánosa.

Az ifjúsági találkozót a Nepomuki Szent János-templom plébánosa, Mankovics Sándor kezdeményezte. Kiemelte a fiatalok lelki irányításának fontosságát, hiszen ők még csak keresik saját útjukat.

A nap reggeli tornával és rövid vetélkedőkkel indult. Ezt követően előadást tartott Herzanics Szerhij, amelynek fő témái a következőek voltak: Jézus lelki jelenléte, az Istennel való együttlét egyszerűsége, valamint a Szentírás napi olvasásának fontossága. A fiatalok három tanácsot kaptak: merjenek álmodni, ne féljenek hibázni és ne féljenek szeretni.

A találkozó kiemelt része volt a szentmise, amelyet Szulincsák Sándor esperes celebrált. A prédikációt Dmitro Pavljuk esperes mondta, melynek fő üzenete: énekeljünk szívünkből Istennek zsoltárokat, és dicsőítsük őt minden körülmények között.

A program további része lehetőséget adott a fiataloknak, hogy különféle vetélkedőkön és játékokon vegyenek részt.

„Az esti körmenet során imádkoztuk a rózsafüzért, megemlékeztünk az elhunyt katonákról, és kértük Istent, hogy fogadja be lelküket. Ezzel zárult a napunk. Összességében elmondható, hogy a nap tele volt vidámsággal és azzal a különleges érzéssel, hogy Jézus velünk volt. Mintha ő is részt vett volna a játékainkban, a közös énekléseinkben, és együtt étkezett volna velünk. Ez egy rendkívüli élmény volt, amiért őszintén hálásak vagyunk minden résztvevőnek és egyházi személynek. Az új ismeretségek és a vidám pillanatok mellett még jobban megtapasztaltuk Isten szeretetét, és úgy éreztük, hogy megérintette a szívünket” – osztotta meg élményeit Viktória Petrovci.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Római Katolikus Plébánia Rahó (Rakhiv)

Magyar Kurír