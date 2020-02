Templom épül Pusztaszeren

Apátfalván, Klárafalván, Mind­­szenten, Ópusztaszeren, Pit­­varoson, Pusztamérgesen, Sándorfalván és Zsombón is megújulhat idén a templom a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázati forrásának köszönhetően. Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök számolt be a Délmagyar.hu portálnak arról, hogy Csongrád megye több ki­emelt műemlék temploma újul meg állami támogatásból. Ilyen a kiszombori és az óföldeáki, előbbire 28,7, míg az utóbbira 83,5 millió forintot költenek idén, valamint végéhez közeledik az új pusztaszeri templom építése is.

A pusztaszeriek régóta szerettek volna már katolikus templomot a településen, zarándoklatot is tartottak ennek érdekében. A községben 2018 augusztusában kezdődött az építkezés. A Szentháromság-templom a Dózsa György utca végén épül több mint 120 millió forintból. 64 férőhelyes lesz, valamint egy 20 fős hittantermet is kialakítanak. A templomban modern megoldásokat is alkalmaznak, ugyanis infrafűtés lesz, az ehhez és a térvilágításhoz szükséges energiát pedig napelemekkel biztosítják. Az ajtók, a padok és az oltár is falubéli szakemberek keze munkáját dicséri majd. A harang is helyi, 1968-ban a pusztaszeriek adakozásából öntötték újra, korábban a faluban állt, a jövőben pedig az új épület ékessége lesz.

Számos községben, városban szebben szól majd a templom orgonája, ugyanis az egész egyházmegyében 15,1 millió forint jut hangszerek felújítására pályázati forrásból.

A Magyar falu prog­­ram segítségével több plébánia is új arculatot kap: Fábiánsebestyén, Ófölde­­ák, Öttömös és Pusztamérges is fejleszthet több tíz millió forintból. Az egyházmegye összesen 127,6 millió forintot fordíthat plébániák felújítására a kormányzati programban.

Szintén ezen a kiíráson nyertek el 47 millió forintot a római katolikus temetők renoválására. Apátfalván, Ásotthalmon, Csanyteleken, Csengelén, Földeákon és Röszkén is megújul a temető idén. Jellemzően utak, kerítések, ravatalozók újulhatnak meg, de urnafalépítés is szerepel a tervek között.

Kiss-Rigó László elmondta, hogy Szegeden is jelentős fejlesztés indul, ennek keretében befejezik a Szent Gellért Fórum épít­­kezésének első ütemét. Vendégházat, illetve szállodát építenek 3,5 milliárd forintból a fórum területén, így a különböző prog­­ramokra érkezőknek szállást tudnak biztosítani, emellett pedig munkahelyeket teremtenek a szegedieknek.

Ezenkívül a dóm fejleszté­­se is a második üteméhez érkezik, a homlokzat megújítására és a kertépítésre 2,5 milliárd forintot költenek.

Szintén jelentős szegedi beruházás lesz az Egyház tulajdonában lévő Tóth Péter-ház át­építése; mintegy 3 milliárd forintból zeneiskolává alakítják át az épületet, és átadják a Király-König Péter Zeneisko­­la számára, amely jelenleg az egyetem fenntartásában működik. Az Indóház téri roma szakkollégiumban is építkezés indul, valamint a Szent Imre Szakkollégiumot is felújítják belülről. A Hóbiárt ut­­­­cai óvodában további korszerűsítési munkát végeznek, ott konyhát alakítanak ki.

További intézményfejlesztés vár­­ható a hódmezővásárhelyi Kertvárosi Katolikus Óvodában, ahol a belső rész újul meg, míg Makón a Zrínyi utcai óvoda teljes felújítását fejezik be 54 millióból. Kisteleken tankonyhát építenek 400 millióból, míg ugyanekkora forrásból Szentesen bölcsődét hoznak létre. Utóbbi településen az óvodát is felújítják. Új tornacsarnok épül a tiszaszigeti Szent Antal Katolikus Általános Iskolában 493,5 millióból.

A tervezett beruházások össz­­értéke a Szeged-Csanádi Egyházmegyében 13,2 milliárd forint idén, ebből a Csongrád megyében megvalósuló beruházások összértéke 12,3 milliárd forint.

Forrás és fotó: Délmagyar.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

