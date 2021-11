Templomi koncertet is tartanak a lengyel függetlenség napja alkalmából Budapesten

Mint a Lengyel Intézet közleményében felidézik, Lengyelország 123 évnyi felosztottság után 1918. november 11-én nyerte vissza függetlenségét. Ezen a napon nevezték ki Józef Piłsudskit a lengyel fegyveres erők főparancsnokává, két nappal később pedig deklarálták a független lengyel állam, az első Lengyel Köztársaság létrejöttét.

A legnagyobb lengyel nemzeti ünnep alkalmából J. M. K. Poniatowski F-dúr mise – átdolgozás szólóhangokra, kórusra és zenekarra című művét november 7-én, vasárnap 17 órakor adják elő a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban.

Józef Michał Ksawery Poniatowski (1816–1873)

az utolsó lengyel király, II. Poniatowski Szaniszló Ágost (lengyelül Stanisław August Poniatowski) testvérének fia volt, akinek otthonában a zene és a politika eggyé vált.

Énekesként és zeneszerzőként, valamint politikus-diplomataként tevékenykedett. Olasz mesterektől kapott zenei képzést, firenzei és bolognai színházakban énekelt, operáit a milánói Scalában mutatták be. Zenéje elveszett a történelem sűrűjében, azonban a muzikológusok kutatásának és az előadók érdeklődésének köszönhetően visszakerült a hallgatókhoz.

A koncert előadói Ukrajnából érkeznek: a Lembergi Nemzeti Filharmónia Zenekara és a Galíciai Kamarakórus; a karmester Sebastian Perłowski.

A Wrocław Baroque Ensemble Az I. Lengyel Köztársaság muzsikája című koncertje november 11-én 19 órakor lesz hallható a Zeneakadémián.

Mint az ismertetőben kiemelik, már a reneszánsz idején, a 16–17. században is virágzott a művészet a Vasa-uralkodók udvarában, és később is magas színvonalú, a nyugat-európai muzsikára is ható zenei élet zajlott az 1795-ig fennállt Lengyel–Litván Unióban. E sokszínű, de elfeledett lengyel repertoár felfedezésére és megszólaltatására alapította 2006-ban Andrzej Kosendiak karmester a korhű hangszereken játszó Wrocław Baroque Ensemble-t.

