Templommegáldást ünnepeltek Zalaboldogfán

A zalaboldogfai Kisboldogasszony-templom belülről két éve újult meg, most pedig az egyházmegye, a falu és a kormány támogatásának köszönhetően külsőleg is renoválták. A templom mellett Szent József-szobrot állítottak, és megújult a Golgota-ábrázolás is.

A templommegáldási ünnep elején Ámon Ferenc polgármester köszöntötte Székely János megyéspüspököt és a koncelebráló lelkipásztorokat, valamint a megjelenteket. Ezt követően Németh Zoltánné, a plébániai tanácsadó-testület világi elnöke fejezte ki örömét, hogy a Kisboldogasszony-templom kívül-belül megújulhatott, köszönhetően az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Szombathelyi Egyházmegyének, a helyi lakosok és elszármazottak adományainak, valamint a zalaboldogfai önkormányzatnak. A köszöntők sorát Vígh László országgyűlési képviselő zárta.

Az ünnepi szentmisén a megyéspüspökkel koncelebráltak Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Pem László kanonok és Farkas László plébános. A szentmise keretében Székely János megáldotta a templomot és a Szent József-szobrot.

Szentbeszédében a főpásztor Szent Józsefet állította példaképül a férfiak, férjek, apák elé, arra biztatva őket, hogy legyenek családjaik papjai.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír