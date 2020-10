Templomszentelést ünnepeltek Dunaújvárosban

A templomszentelést Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezette. Szentbeszédében a váratlan csodák észrevételére buzdította a híveket.

A naimi ifjú feltámasztásáról szóló történet szomorúan kezdődik, de csodálatos örömben végződik. Krisztus Urunk feltámadását megelőzően az evangéliumokban mindössze három feltámasztási történetet ismerünk. A mai evangéliumi történet különleges, mert nem hangzik el semmilyen kérés, mint Jairus lánya vagy Lázár esetében. Az egész helyzet egy szinte véletlen találkozásból adódik. Jézus tanítványaival Naim városa felé megy. Találkoznak egy gyászmenettel, és Jézus észreveszi, hogy egyetlen fiát gyászolja egy özvegyasszony. Megesik rajta a szíve, megállítja a menetet, és hiába nem kéri erre senki, Jézus feltámasztja a fiút.

A három feltámadástörténet azt mutatja meg, hogy az Isten minden elképzelésünket és reményünket felülmúlva teljesíti vágyainkat, olyan meglepetéseket tartogat nekünk, amikre soha nem is mertünk gondolni – emelte ki Kocsis Fülöp.

Majd emlékeztetett október 18. szentjére, Szent Lukács evangélistára. Keveset tudunk róla, de annyi szinte bizonyos, hogy görög szülők gyermeke volt. Az egyik hagyomány szerint orvos volt. Ám egyszer csak fordulat történt az életében, hallott Jézus tanításáról vagy találkozott Szent Pállal, megtért és megkeresztelkedett. Pál apostol tanítványa lett, és nemcsak mellé szegődött és hallgatta a tanításait, hanem elkezdte lejegyezni őket, és utána is járt a dolgoknak. Neki köszönhetjük az egyik evangélium mellett az Apostolok cselekedeteit is. Erre nem számítottak sem a szülei, sem a környezete, de legkevésbé ő maga, hogy így vonul be az Egyház történetébe, hogy evangélista lesz. Egy másik különleges dolgot is megemlített az érsek-metropolita Szent Lukács kapcsán: ő festette meg elsőként az Istenszülő ikonját, ami által sok ember hitét segítette, hiszen az alkotásról sok másolat készült.

Azért is érdemes felidézni ezeket a meglepetésszerű csodákat ezen a napon – folytatta a főpásztor –, mert itt, Dunaújvárosban mi is hasonlót élünk át. Ki gondolta volna harminc évvel ezelőtt, hogy ebben a városban, aminek akkor még más volt a neve, görögkatolikus egyházunk megveti a lábát, az itteni görögkatolikusoknak lesz hová jönni imádkozni, kapnak papot, óvodát, iskolát? És amikor annak idején abban a kicsi óvodában elkezdtük István atya vezetésével az imádságot, ki gondolta, hogy ez a folyamat itt nem áll meg, hanem fejlődik tovább, nemcsak létszámában nő a közösség, hanem egészen különleges csodákat él majd meg?

Ma már templomot szentelünk, ez csoda. Látni kell az Úristen csodáját, amire nem gondoltunk volna, nem terveztük, hiszen csak a napi feladatokat látták el hívek és papok egyaránt. Az Isten akaratát teljesítve szemléljük ezeket a csodákat, ahogy új élet fakadt itt, Dunaújvárosban: a görögkatolikus egyház hihetetlen megújulását, megszentelését éltük át akkor, amikor ezt az épületet templommá alakítottuk, templommá imádkoztuk, és éljük át most, amikor megszenteljük benne az oltárt – fejezte ki háláját Kocsis Fülöp.

Ezen a napon azért is imádkozunk, hogy amikor átalakul ez a közönséges faasztal az Isten trónjává, az utolsó vacsora asztalává, a Golgota színhelyévé, akkor ne csak ez az asztal, hanem ez a közösség is kezdjen el egészen új életet élni. Reméljük, további csodák történnek, olyanok, amikre nem számítunk, de bízunk az Istenben, és örvendezünk annak, amit már eddig is végbe vitt rajtunk keresztül – tette hozzá a hajdúdorogi főpásztor.

Prédikációjának végén pedig hangsúlyozta, hogy ezekhez a csodákhoz mi is kellünk, de úgy látja a dunaújvárosi közösség buzgóságán, hogy ebben itt nem lesz hiba. „Ha hiszünk az Isten nagy csodáiban, meg fogjuk látni azokat. Mi is új életet élünk, krisztusi életet, amit talán még akkor sem ismerünk, ha templomba járó buzgó emberek vagyunk, mert az Isten mindig sokkal többet tud adni annál, mint hogy megnyugtatja a lelkünket” – mondta az új dunaújvárosi görögkatolikus templom felszentelésén Kocsis Fülöp érsek-metropolita.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

