TeoKat – Online teológiai felnőttképzést indít a Gyulafehérvári Főegyházmegye

Korunk kihívásai közepette a továbbképzés segítséget szeretne nyújtani keresztény életük megértéséhez és megéléséhez. „Aki megért / s megértet / egy népet / megéltet” – idézte Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a szentelését követő beszédében a nagy erdélyi költő, Kányádi Sándor Játszva magyarul című versét. A szójátékos vers üzenete érvényes az Egyházon belül is.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye meglehetősen nagy kiterjedése is indokolja, hogy a felnőttképzés online (internetes) változatban is elérhető legyen. Így a kurzusok könnyebben eljutnak az egymástól több száz kilométerre élő hívőkhöz. Ám szeretettel várják azok jelentkezését is, akik a főegyházmegye területén kívül élnek.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Felnőttképzési Bizottsága első előadássorozatát az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulattal közösen szervezi. Hét ószövetségi és hét újszövetségi előadássorozat egymást váltva június 15-től szeptember 20-ig tart.

Jelentkezési határidő: 2020. június 14. a www.teokat.com honlapon.

Az oktatóvideókat kizárólag az előre bejelentkezett érdeklődők érhetik el.

További tudnivalók:

Ki?

Az előadásokat a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Karának a tanárai, illetve meghívott szakemberek tartják. Az első előadássorozatot Mózes öt könyvéről (Bodor Attila) és az evangéliumokról (Oláh Zoltán) tartja.

A képzést a Gyulafehérvári Főegyházmegye Felnőttképzési Bizottsága koordinálja, Oláh Zoltán vezetésével.

Kinek?

Bárki jelentkezhet. Nem szükséges előzetes teológiai képzettség, mivel az előadók közérthető módon mutatják be az anyagot.

Természetesen a teológiailag képzettebb hallgatók is jelentkezhetnek a tanfolyamokra. Az előadások révén ők is felfrissíthetik tudásukat, illetve újabb tudományos és lelki szempontokkal gazdagodhatnak.

Hogyan?

Az előadásokat videóleckék formájában teszik közzé. Az előadásokat a tanfolyam ideje alatt heti rendszerességgel közlik, a bejelentkezett hallgatók pedig egy héten keresztül bármikor megtekinthetik az oktatóvideókat. Az új előadásokat hétfő reggelente tesszik közzé és vasárnap estig lehet elérni. A tanfolyamokra jelentkezők az előadásokat akár többször is visszanézhetik, a videók letöltésére azonban nem lesz lehetőség.

Egyszerre két témakört mutatnak be, amelyek felváltva követik egymást.

A tanfolyam ideje alatt legalább kétszer videó-konferenciára is lehetőséget lesz, amikor az előadók válaszolnak a kérdésekre.

A tanfolyam elvégzése után vizsgázni is lehet (nem kötelező!) a leadott témákból. A vizsga célja elsősorban az önellenőrzés. A tanfolyam résztvevői megszerzett tudásukat online vizsga keretében mérhetik le.

A sikeres vizsgáról és a tanfolyam elvégzéséről a Gyulafehérvári Főegyházmegye elismerő oklevelet állít ki.

Miért?

A tanfolyamok ismeretfejlesztő jellegűek. A résztvevők az oktatóvideók segítségével betekintést nyerhetnek a bibliatudomány és a teológia rejtelmeibe. A kurzusok révén jobban megérthetik a Szentírás összefüggéseit, elmélyülhetnek hitünk csodálatos világában, illetve új szempontokkal gazdagíthatják eddigi tudásukat.

„Legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek!” (1Pét 3,15)

Forrás és fotó: Romkat.ro



