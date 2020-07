Teremtésvédelem szalézi módra: geotermikus fűtésrendszer a péliföldszentkereszti ifjúsági házban

Napjainkban igen fontos téma a környezetvédelem, a teremtésvédelem, a környezettudatosság pedig tettekben, nem szavakban kell hogy megnyilvánuljon – vallják a szaléziak, és tesznek is érte.

Miután Gadácsi Péter, a Gerecse Natúrpark Látogatóközpont vezetője üdvözölte a jelenlevőket, átadta a szót Schanda Tamás államtitkárnak, aki megjegyezte, hogy Péliföldszentkereszten mindig épül valami, hiszen alig fél éve adták át a Gerecse Natúrpark Látogatóközpontot, és az újabb környezettudatos beruházás is azt tükrözi, hogy meg kell óvnunk a teremtett világot. Emlékeztetett, hogy II. János Pál és Ferenc pápa többször is irányt mutatott a híveknek ebben a kérdéskörben is, de szükség van a hétköznapi, gyakorlati tettekre is ahhoz, hogy ezt az emberek a lehető legjobban megértsék és elfogadják. „Bátran mondhatjuk, hogy a szaléziak ebben példát mutatnak” – mondta Schanda Tamás.

Völner Pál hangsúlyozta, „ha ezen az úton közösen tudunk tovább haladni, akkor megvan rá az esély, hogy egy élhetőbb, szebb világot hagyhatunk utódainkra”. Külön gratulált a szaléziaknak, hogy ezt a beruházást önerőből oldották meg.

Ábrahám Béla korábbi tartományfőnök kiemelte, külön öröm számára, hogy azokkal ünnepelhetnek együtt, akikkel a látogatóközpontot is átadták, hiszen ez a két beruházás szoros egységben van: a látogatóközpontban tanítják, beszélnek róla, de kell a szó és a tett egysége is, ezért igyekezett meggyőzni a tartomány korábbi és mostani vezetését a beruházás jelentőségéről.

Felidézte, hogy ez az épület volt a legrosszabb állapotban, amikor a szaléziak Péliföldszentkeresztre visszajöhettek. A felújítás első lépése volt az ablakok cseréje, majd a tető és a ház körbeszigetelése következett, ennek ellenére nem tudták egész évben használni, mert télen nem tudták biztosítani a meleg vizet és a fűtést. Összetett rendszerben gondolkodtak, végül több lehetőség közül a geotermikus rendszert választották. Ennek előnye, hogy a meglévő fűtési és melegvíz-rendszerhez lehetett csatlakoztatni, így a meglévő rendszert is meg lehetett hagyni tartaléknak. Az új megoldás környezetbarát, automatikus (távfelügyelet) működtetésű és gazdaságos, évente minimum 20 tonna szén megtakarításával jár; a napi üzemeltetése a környezeti és gazdaságossági szempontokat maximálisan kiaknázza.

A beruházás saját erőből, bruttó 70 millió forintból valósult meg, pont azért, amit Don Bosco is mondott: ha tettekre van szükség, ne várjunk másokra.

A talajszondás rendszer kiépítése a próbafúrás, illetve szondateszt elvégzése után történt, 20 talajszondát építettek be 80 méter mélységű furatokba. A hőszivattyú teljesítménye 70 kiloWatt, ami az épület teljes energiaigényét biztosítja a fűtést és a meleg vizet illetően. Az épület tetején több mint száz napelemet helyeztek el, ami nem csak az ifjúsági ház, de az összes épület energiaigényét biztosítja.

„Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés a gazdálkodás és a teremtésvédelem terén” – mondta Ábrahám Béla. Hozzátette: „Don Bosco egyik mondása szerint nem elég jót tenni, ezt úgy kell tenni, hogy mások is lássák, de nem azért, hogy dicsekedjünk, hanem hogy tudjanak követni és társak lenni benne, hogy aki szeretne, az csatlakozhasson, és együtt gondolkodhassunk. Köszönöm, hogy vannak, akikkel együtt gondolkodhatunk!” – zárta beszédét Ábrahám Béla.

Az ünnepi beszédek után Gnana Pragasam Derossi Raja SDB, Ábrahám Béla, valamint Schanda Tamás és Völner Pál átvágták a szalagot, és átadták a fejlesztést, majd bejárták a létesítményt, és megtekintették az új fűtési rendszer vezérlőjét.

