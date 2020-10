Teremtésvédelmi katekézis a pécsi Szent II. János Pál-plébánián

A Laudato si’ enciklika megjelenésének ötödik évfordulója alkalmából kiadott üzenetében a Szentatya öt fontos feladatara hívja fel figyelmünket: emlékezés, visszatérés, megpihenés, helyreállítás, örvendezés.

A jubileum az emlékezés ideje. Emlékezzünk arra, hogy minden összefügg mindennel. Milyen a kapcsolatom az embertársaimmal, a világgal, a természettel? Hogyan ápolom a kapcsolatokat? Hol van a helyem a természetben? Engedem-e magam szeretni?

A jubileum visszatérés Istenhez – a szerető Teremtőhöz. Tudjuk elfogadni Isten szeretetteljes tervét.

A jubileum a megpihenés ideje is. Olyan életstílust élünk, amely kimeríti bolygónkat is. Isten népének meg kell pihennie, hogy a Föld újrarendeződjön, fenntartható életstílust kell találnunk. A járvány is egyszerűbb és fenntarthatóbb életstílusra, új életmód bevezetésére ösztönöz.

A jubileum a helyreállítás ideje. A cél, hogy a teremtés eredeti harmóniáját helyreállítsuk, gyógyítsuk az emberi kapcsolatokat és a Földet.

A jubileum az örvendezés ideje is. A Laudato si’ kiadásának évfordulója számos helyi és globális kezdeményezést indított el a közös otthon gondozása és a szegények védelme érdekében. Átfogó ökológiai gyakorlatra ösztönöz otthon, plébániákon, iskolákban, egyetemeken, a gazdaságban, vállalkozásokban. Örüljünk, hogy hívő közösségek összefognak, hogy békésebb, igazságosabb világot teremtsenek. Örüljünk, mert a Teremtő támogatja alázatos erőfeszítéseinket. Isten háza olyan hely, amelyet a Szentlélek kiáradása folyamatosan megújít.

A teljes tudósítást ITT olvashatják.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Szolnoki György

