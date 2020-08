Térj be Jézus műhelyébe – Off-/online lelkigyakorlat-sorozat a Veszprémi Főegyházmegye szervezésében

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra történő készület jegyében meghirdetett műhelybe személyesen az adott helyszínen, valamint a Veszprémi Főegyházmegye online felületein lehet bekapcsolódni.

Jézus műhelyébe azért térünk be, hogy rendszeresen részesei lehessünk egy istenkapcsolatunkban megerősödést nyújtó lelkigyakorlatnak. Az alkalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy a szentmise-látogatásokon kívül is minőségi időt töltsünk el Istennel, akár a hétköznapokban is. A lelkigyakorlatok állandó része a tanítás, az elmélkedés, a gyakorlati foglalkozás, a személyes elmélyülést szolgáló ima és a szentségimádás.

A hétről hétre zajló alkalmak időtartama körülbelül 1-1,5 óra; a helyszín, a résztvevők, a tanítások, illetve a foglalkozások témái változnak. Az egyes napokat imaterv kíséri, mely a személyes elmélyülést, egyéni imát hivatott segíteni. Az aktuális lelkigyakorlathoz kapcsolódó, illetve a korábbi imatervek IDE kattintva érhetők el, tölthetők le.

A lelkigyakorlatokba minden csütörtökön 18 órakor lehet bekapcsolódni személyesen az adott helyszínen, plébánián, közösségben, illetve online – a Veszprémi Érsekség Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján keresztül. A részvételi lehetőségekről a Jézus műhelyében Facebook-oldalán tájékoztatják azokat, akik a későbbiekben személyesen is szeretnének ellátogatni Jézus műhelyébe.

Augusztus 27-én és szeptember 3-án 18 órától online közvetítik a Nyolc Boldogság Közösség szervezésében Veszprémben tartott Betánia Napok lelkigyakorlaton elhangzott előadásokat. A bekapcsolódók egy-egy imaterv segítségével imádkozhatják át e tanításokat is, melyek a „Jézus műhelyében” Facebook-oldalán és a Veszprémi Főegyházmegye honlapján is elérhetőek lesznek.

Augusztus 27-én 18 órakor Csernai Balázs Mester, hol laksz? Hová mehetnénk? című tanítását hallgathatják meg a résztvevők (csak online); szeptember 3-án 18 órakor pedig Versegi Beáta Mária A kategórián kívüli Isten című tanítását (csak online).

A következő offline alkalmon, melyen személyesen is részt lehet venni, szeptember 10-én 18 órakor a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola kápolnájában (Veszprém, Jutasi út 18/2) Sebestyén József, a főiskola rektora tart előadást, A tehetséggondozó Jézus címmel.

A lelkigyakorlatba természetesen a továbbiakban is lehetőség lesz online bekapcsolódni.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



