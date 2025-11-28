Természetben a természetfelettivel – Készül a pálos tematikus út Balatonszemesen

Ez a zarándokút egyben túraútvonal is. Ösvény, amely nem csak pálos lelkiséggel, de a Balaton-felvidéki Nemzeti Park jóvoltából természetvédelmi szempontokra figyelemmel is végigjárható. Út, amely a természetbe hív. Út, amely megszólítani szeretne. Egy lehetőség, találkozni a természetben a természetfelettivel.

A két út közül a Lélek útja a hosszabb. A közel 15 kilométeres út a Fő utcából, a Páduai Szent Antal-templomtól indul, hogy aztán állomásain keresztül kiérjen a Barátok erdejébe. Az erdő szép és izgalmas részein kanyarog végig, hogy majd a Mindszent pálos kolostor egykori helyszínét maga mögött hagyva megkerülje a Tündérvölgyet és felkapaszkodjon a Mészkemence-tetőre, innen pedig visszavezessen a településre a szőlőhegyen keresztül, végül a Bagolyvár utcai kápolnánál elköszönjön vándoraitól. A 12 állomáson kihelyezett kódok segítségével lelki és ismeretterjesztő tartalmak érhetőek el, akár a település történetéről, szokásairól is.

A Lángok útja a korábbi években megvalósult tanösvény nyomvonalára illeszkedik, de új, családokhoz, gyerekekhez szóló tartalommal. Hossza 2×2 kilométer. Induló állomása a Széchenyi utca déli legvégénél található erdőszéli parkoló. A kiépítés szakaszában járó tematikus út összefogás eredménye, amelyhez Magyarország Kormánya, a Magyar Pálos Rend, a Sefag Erdészeti és Faipari Zrt., a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Balatonszemes Község Önkormányzata, a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány, valamint különféle szakterületről érkező szakemberek és civilek nyújtottak segítséget.

A jövő évtől végigjárható zarándok- és túraútvonal a Pálos Utak hálózatának részévé válik. A tematikus út ünnepélyes átadójára 2026. január 20-án kerül sor.

Szöveg: Mórocz Viktor

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

Magyar Kurír