Természettudományos vetélkedőt hirdet a teremtésvédelem jegyében a KaPI iskolásoknak

A program a Katolikus Pedagógiai Intézet együttműködésével, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete szervezésében, a Technológiai és Ipari Minisztérium támogatásával valósul meg a „Fenntarthatóság, állóképesség – az éghajlatváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás társadalmi kihívásai” projekt keretében. Egy iskolából mindkét korosztály (7–8. és 9–10. évfolyam) legfeljebb két-két csapata nevezhet.

Jeletkezni IDE kattintva lehetséges (Google-fiók szükséges), a szervezők azt kérik, hogy a jelentkezési lapot a csapat mentortanára töltse ki. Szerepeljen a megadott adatok között a választott csapatnév (legyen egyedi), az iskola neve, helységnév, a csapattagok neve, korosztály, a kapcsolattartó mentortanár neve és e-mail címe. Itt kell a 3–5 perces tematikus bemutatkozó kisfilmet is feltölteni. A beküldendő videó címe: Víz a környezetünkben, ebben a csapat mindhárom tagja is mutatkozzon be röviden. A videó elkészítése egyben az első fordulót is jelenti.

A verseny kiírói a következőkre hívják a jelentkezőket:

Vizsgálódj lakóhelyed környékén! Az alábbi szempontok egyikét tartsd szem előtt!

– Milyen természetes vizek vannak lakóhelyed közelében? Milyen életközösségeket találsz ott?

– Honnan érkezik a víz a csapba nálatok? Mit fejlesztettek ennek érdekében a közelmúltban?

– Vizsgáld meg egyes termékek „vízlábnyomát”! Előállításához mennyi vízre van szükség?

A verseny fordulói:

1. 2023. november 22. – Víz a környezetünkben című kisfilm elkészítése (Formai elváráok: mp4 formátum, maximum 1 GB terjedelem, maximum 5 perces időtartam)

2. 2023. december 12., kedd 14.00–15.30 – online feladatok megoldása csapatban

3. 2024. február 6., kedd 14.00–15.30 – online feladatok megoldása csapatban

4. 2024. március 22., péntek 10.00–15.00 – döntő (Budapest, Városliget)

Az online feladatsorokat Google-űrlap formájában a mentor tanárok kapják meg; a diákok használhatnak online keresésőfelületeket a feladatlap kitöltése során, kivéve a mesterséges intelligenciát.

További részletek a pályázati felhívásban olvashatóak.



Forrás: Katolikus Pedagógiai Intézet

