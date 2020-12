Ternyák Csaba érsek mondott elmélkedést advent negyedik vasárnapján az egri televízióban

Advent negyedik vasárnapján Szent Pál rómaiakhoz írt leveléből olvasunk fel egy részletet: „Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult…” (Róm 16,25) Milyen titokról van itt szó? – tette fel a kérdést a főpásztor.

Minél többet fednek fel a tudósok a világ törvényszerűségeiből, annál több titok létére jönnek rá, amit még fel kell tárni. És ezek a titkok ámulattal töltik el az embert. De a hétköznapokban is titkokkal vagyunk körülvéve, s a mai világ számára az Egyház is sokszor titokzatos, érthetetlen. Mintha Isten továbbra is egy rejtőzködő Isten lenne. Titokzatos Isten, akinek titkaira ősidők óta csend borult.

És amikor azt hisszük, hogy megismertük Istent, ő újra elrejtőzik, azért, hogy tovább keressük őt – mutatott rá Ternyák Csaba. – Az ember képes arra, hogy valamit megértsen Istenről, de rá kell jönnünk, hogy ő olyan végtelen, hogy csak keveset tudhatunk róla – ilyen gyenge, gyarló az ember, még ha meg is találja Istent.

De Jézus Krisztusban kinyilvánítja, megmutatja magát nekünk. A szerető Isten egy kisgyermek; annyira szereti az embert, hogy ő maga is gyermekké lesz, mert így tudja a legérthetőbben elmondani, mi a szeretet. Ez a nagy titok, amire ősidők óta csend borult: Isten maga a szeretet, és itt van közöttünk.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



