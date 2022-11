Ternyák Csaba előadást tartott a XXIV. Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencián

„A számítógépünket, telefonunkat lecseréljük, ha úgy gondoljuk, itt az ideje, de a házunk alapját nem szoktuk. A fiatalokat is arra kell buzdítani, hogy biztos, kipróbált alapokra építkezzenek – emelte ki. – A szolidaritás azt jelenti: szeretni, képesnek lenni áldozatot hozni valakiért. Isten szolidáris az emberrel, hiszen vállalta a megszületést, a gyermek- és kamaszkort, majd a kínhalált. Tőle tanuljuk meg, hogy áldozatvállalás nélkül nincs valódi szolidaritás, nincs valódi szeretet. A keresztény embernek, miként a sziklamászónak, megvannak a kapaszkodói: a szentmise, a szentségek, a felebaráti szeretet.”

Az érsek előadásában emlékeztetett: arra kell törekednünk, hogy Krisztus békéje költözzön a szívünkbe, amiért azonban tennünk kell: le kell győznünk az önzést. Az Egyház a Bibliából merít erőt és inspirációt: az evangéliumi út az, amivel segíthetünk a fiataloknak abban, hogy szolidárisabb és békésebb világot építhessenek.

A tanácskozás következő napjaiban neves szakemberek és kutatók plenáris előadásai hangzottak el, amelyek révén – a szervezők reményei szerint – a konferencia résztvevői szakmai megerősítést és iránymutatást kaphattak ahhoz, hogy továbbra is szívvel-lélekkel, céltudatosan, a kihívásoknak megfelelve oktassák, neveljék, irányítsák a felnövekvő generációkat.

A szekciókban, workshopokon és a kiállításokon bemutatták, hogy az elmúlt években elindult, európai uniós forrásból megvalósuló projektek fejlesztései hol tartanak, milyen eredményeket hoztak, valamint hogy milyen tartalmi és szervezeti változásokat indukálnak. Az érdeklődők emellett ízelítőt kaphattak az oktatásban használható, használandó technikai újdonságokról, az innovatív pedagógiai módszerekről és jó gyakorlatokról, illetve a következő évek kihívásairól.

Ez utóbbi témakörhöz kapcsolódott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kara dékánjának előadása is: Szűts Zoltán az okoseszközök használatáról szólva azt mondta, az új tanulási környezet a felfedezésről szól, hiszen élményszerűséggel a tanteremben passzív hallgatók is aktivizálhatók. Kifejtette: a Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése az egyetem informatikai tudásközpontja munkatársainak érdeme, amely tartalmi és formai megújulást eredményezett a köznevelésben, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által megrendelt Katolikus Digitális Tananyagtár elnevezésű oktatási portál létrehozása is az ő munkájuk gyümölcse. Szólt arról is, hogy a köznevelés módszertani megújítását megvalósító Komplex Alapprogram kialakítása is az egyetemen történt, amelynek nagy értéke, hogy a diákok egyéni fejlődésére fókuszál, illetve hogy alkalmazásával a tanulás élményszerűvé válik. Kiemelte: ebben a digitális alapú alprogram éppoly fontos, mint a testmozgás vagy a művészet. Az okoseszközök rendszeres használata révén a diákok által megszerzett kompetenciák a pedagógiai gyakorlatot is célirányosan alakíthatják – tette hozzá.

Forrás: Egri Főegyházmegye/EKKE sajtó

Fotó: Szántó György

Magyar Kurír