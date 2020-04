Ternyák Csaba: „Isten irgalmasságát nem lehet képletekbe foglalni!”

Egyházunk ebben az esztendőben április 19-én ünnepli az Isteni Irgalmasság vasárnapját. Az ünnepet a szent lengyel pápa, II. János Pál alapította 2000. április 30-án, eleget téve Jézus kérésének, melyet Szent Fausztina nővérnek fejezett ki.

...Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére” (Szent Faustyna Kowalska: Napló, 699).

„Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz” (Napló, 300) – mondta Jézus Fausztina nővérnek, aki ezeket a szavakat naplójában rögzítette.

A főpásztor szentbeszédében rámutatott: minden embert új életre hívott a feltámadás, ez a nap is erre irányítja figyelmünket, s arra, hogy van lehetőségünk megszabadulni múltunktól, bűneinktől, és újrakezdhetjük, Isten végtelen irgalmasságának köszönhetően. A Miatyánkban is ezt imádkozzuk nap mint nap.

Hányszor kell megbocsájtanunk? Hétszer? – kérdezi Péter apostol. Jézus azt válaszolja, hetvenszer hétszer. A főpásztor Laczkfi János egy írását idézve elmondta, kiszámolták,

a hetvenszer hét az 490. Van ezek szerint olyan, hogy „betelt a kvótám”? A 491. alkalommal Isten sem bocsájt meg? Milyen jó, hogy Isten irgalmasságát nem lehet képletekbe foglalni!

A szám ugyanis a végtelenre utal, nem azt jelenti, hogy visszaélhetünk ezzel, de kifejezi, hogy nincs korlát Istennél.

A jerikói vak történetére utalva az egri érsek kiemelte: a határtalan bizalom és a remény példa számunkra. A látással megkapta az újrakezdés lehetőségét. Miként a mai evangéliumban Tamás apostol, aki nem volt jelen Jézus első feltámadás utáni megjelenésekor. A következő alkalommal találkozhatott vele: látott és hitt. A látás és a hit kapcsolata egészen különleges – hangsúlyozta a főpásztor, kiemelve: a mai evangéliumban öt alkalommal van közvetlen utalás a látásra.

A tanítványok a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót – ma ez más okból világjelenség. Sokszor halljuk, hogy a járvány utáni világ teljesen más lesz. Nem tudjuk. Lehetne jobb, emberibb, amennyiben több helyet hagynánk benne Istennek. A bezártságban az is kiderül, rendben van-e a látásunk, a belső látásunk. Merünk-e olyan bizalommal lenni, mint a vak koldus, odasietünk-e az Úrhoz, hogy megtisztítsa látásunkat? Vagy elszalasztjuk ismét az újrakezdés lehetőségét?

A karanténban élő tanítványok is példát adnak, amikor megjelenik köztük, felismerik, öröm tölti el őket, hogy találkoztak a feltámadt Krisztussal. A hit és a látás kéz a kézben járnak. Vegyétek a Szentlelket! – mondja az Úr, a Lélek tanítja meg őket ugyanis mindenre, és vezeti el őket a teljes igazságra.

Tamás apostol is látott és hitt, ezért mondja neki az Úr: most már hiszel, mert láttál, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ma is sokak számára szimpatikus a hitetlenként emlegetett Tamás, akiben az irgalmasság forrásával találkozva lelke mélyéig hatottak Jézus szavai. „Ne légy hitetlen, hanem hívő” – ez az egész emberiségnek szólt.

Bárcsak az örökké irgalmas Isten lángra lobbantaná a neki szentelt nép hitét, bárcsak minden embernek megnyílna a szeme vele és velünk, Jézus hűséges követőivel együtt! – zárta homíliáját Ternyák Csaba egri érsek.

