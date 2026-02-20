Ti vagytok a föld sója – A Uspace médiára nyitott keresztény fiatalok jelentkezést várja

Az alábbiakban a Uspace felhívását olvashatják.

„Közben tízezres tömeg verődött össze körülötte, úgyhogy egymást tiporták, és először csak tanítványaihoz kezdett beszélni…” (…) Amit sötétben mondtok, világos nappal hallják majd, és amit a zárt falak közt fülbe súgtok, azt a háztetőkről fogják hirdetni.” (Lk 12,1.3)

Tízezres követőtábort elérni sokak vágya lenne. Jézusnak ez internetes lehetőségek nélkül is ment, de hogyan tudjuk láttatni a kereszténységet, Krisztus igazságát ma a médiatérben, ahol a tömegek gyülekeznek? Hogyan tudjuk „tartóra tenni a lámpást”? Hogyan tudjuk elérni a fiatalokat katolikus alapon álló, mégis minden kérdésre nyitott médiatartalmakkal?



A Uspace TV 2023 óta készít videós podcasteket fiatalok közreműködésével fiatalok számára.

A Uspace TV nem csupán egy YouTube-csatorna, hanem az a hely, ahol a keresztény fiatalok otthon érezhetik magukat. A Katolikus Szeretetszolgálat projektjeként 2022-ben életre hívott platform célja, hogy lehetőséget teremtsen komoly beszélgetésekre a fiatalokat foglalkoztató legégetőbb témákban – legyen szó párkapcsolatról, pályaválasztásról, hitről, életről, halálról, művészetekről, természetről, tudományról.

Az adások vendégei egyházi személyek, egyes területek szakértői, ismert művészek, sportolók, tudósok vagy akár hétköznapi hősök egy-egy elgondolkodtató vagy példaadó történettel.

A műsorokat a fiatalok tervezik, szerkesztik és terjesztik a közösségi médiafelületeken Keresztes Ilona újságíró szakmai vezetése mellett.

Most utánpótlás-válogatásra hívnak minden érdeklődő fiatalt, aki kedvet érez ahhoz, hogy kipróbálja magát a médiamisszió területén. Várjuk a 20–25 év közötti egyetemista vagy frissen végzett fiatalokat, akik szívesen adják a gondolataikat, kérdéseiket, arcukat, hangjukat vagy technikai tudásukat a közös célhoz.



Miért érdemes csatlakozni a Uspace csapatához?

Nálunk nemcsak néző, hanem alkotó is lehetsz!

Meggyőződésünk, hogy a keresztény értékrendnek helye van a közöségi médiában.

Vonzó és friss tartalom: Olyan videókat és podcasteket készítünk, amelyek a fiatalok nyelvén beszélnek. Magunk között vagyunk.

Ítéletmentes közeg: Nálunk nincsenek tabuk. Nyitott, elfogadó közösség vár, ahol bátran felteheted a kérdéseidet, elmondhatod a véleményedet. A műsorvezetők szilárd katolikus alapon állnak, és így keresik a hiteles válaszokat.

Szakmai fejlődés: Beletanulhatsz a tartalomgyártásba, a videózásba, a szerkesztésbe és a közösségi média kezelésébe. Akár operatőri feladatokba is belekóstolhatsz.

Valódi misszió: Egy olyan szép feladat részese lehetsz, amely értéket közvetít a digitális térben, lehetőséget ad és segítséget kínál az útkeresésben.

Közösségi élmény: A közös munka során barátokra lelsz, nagyokat beszélgethetsz, és egy támogató, jó kedvű csapat tagja lehetsz.

Itt a helyed!

Ha mindez felkeltette az érdeklődésedet, ha érzed magadban a lelkesedést, és szeretnél egy olyan csapat tagja lenni, amely formálja a jövő keresztény médiáját, most itt a lehetőség.

Nézz szét a uspacetv YouTube-csatornán, és vedd fel velünk a kapcsolatot!

Jelentkezés egy bemutatkozó levéllel

e-mail-cím: keresztes.ilona@gmail.com; info@uspace.hu

Miről írj?

A motivációról: „Ha választhatnál egyetlen témát, amiről szerinted a legtöbb fiatalnak beszélnie kellene, de nem mer, mi lenne az?”

A misszióról: „Szerinted hogyan lehet ma úgy beszélni Jézusról vagy a kereszténységről a YouTube-on, hogy az vonzó legyen?”

A személyiségedről: „Mi az a tulajdonságod, amivel a legtöbbet tudnád adni a közösségünknek (lehet ez humor, technikai tudás vagy akár nagy türelem)?”

A nyitottságodról: „Hogyan reagálnál, ha egy videónk alatt egy hozzád hasonló fiatal nagyon kritikus vagy provokatív kommentet hagyna?”

A fejlődésedről: „Mi az a készség (vágás, beszédtechnika, tartalomgyártás), amit nálunk szeretnél a leginkább elsajátítani?”

Forrás és fotó: Uspace

Magyar Kurír