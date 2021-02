Tiltakoznak a keresztények Nyugat-Indiában az iskolákban bevezetett kötelező hindu rituálék miatt

A Fides missziós hírügynökség értesülése szerint: egy emberi és állampolgári jogokat támogató szervezet, az „Egyesült Keresztény Fórum” (UCF) felkérte a kormányt, hogy vonja vissza a hindu istenségek imádatát elrendelő határozatot.

„Dadra és Nagar Haveli, valamint Daman és Diu keresztény közösségének szenvedést okoz ez az irányelv” – nyilatkozta a hírügynökségnek A. C. Michael, az Egyesült Keresztény Fórum nemzeti koordinátora.

A hivatalos körlevél szerint, amely elrendeli a fesztivál megtartását, minden állami és magániskolának – beleértve a keresztényeket is – meg kell szerveznie az ünnepséget, tisztelegve az istenség előtt, majd február 17-ig be kell nyújtania a megvalósításról szóló jelentést, fényképekkel együtt. Az irányelv tartalmazza hindu imák elmondását és a hindu rituálék bemutatását is minden iskolában.

A keresztény közösség a jelenlegi rendeletet „a hit gyakorlása korlátozásának és a szabadság, valamint a saját intézmény-igazgatás joga megsértésének tekinti” – hangsúlyozta A. C. Michael katolikus világi vezető. A kormány intézkedése „súlyosan aláássa a vallásszabadságot, valamint az oktatási intézmények létrehozásának és igazgatásának szabadságát, amely előjogokat az indiai alkotmány védelmez, és garantál az összes vallási kisebbség számára”.

„A békét szerető keresztény közösség azért imádkozik, hogy India továbbra is jólétben éljen, és hogy pluralista földünk évszázados szövete továbbra is sértetlen maradjon. Az Egyesült Keresztény Fórum a közösség nevében arra kéri a kormányt és az Oktatási Igazgatóságot, hogy haladéktalanul vonja vissza ezt a körlevelet” – tájékoztatott A. C. Michael.

Két évvel ezelőtt ugyanez a vezetés megpróbálta eltörölni a nagypéntek hivatalos ünnepként való megülését. Ekkor a keresztény közösség a bombayi Legfelsőbb Bírósághoz fordult, és sikerült elérnie, hogy visszavonják a rendeletet.

Indiában a világi etosz alkotmányos korlátokat szab a kormánynak abban, hogy bármely vallást preferenciálisan kezelje. Az S. R. Bommai kontra Union of India (1994) történelmi ítéletben a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy „a vallási tolerancia és minden vallási csoport egyenlő kezelése, életük, tulajdonaik és istentiszteleti helyeik védelme a laicitás alapvető részét képezi az Alkotmányban”.

A helyi keresztények emlékeztetnek arra is, hogy részvételük az India szabadságáért és függetlenségéért folytatott küzdelemben jól dokumentált, fontos szerepet játszottak a függetlenség elnyerését követő időszak nemzetépítésében, valamint értékesen hozzájárultak a fegyveres erők, a vasút, az egészségügyi ellátás, az iskolai és egyetemi oktatás fejlesztéséhez is.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír