Tiltakoznak a kínai katolikusok: egy tankönyv azt állítja, Jézus halálra kövezte a bűnös asszonyt

Felháborította a kínai katolikusokat az az iskolai tankönyv, amely eltorzítva ír le egy bibliai történetet, azt állítva, hogy Jézus Krisztus halálra kövezte a bűnös asszonyt, azért, hogy engedelmeskedjen a kor törvényeinek. A vitát kiváltó tankönyvből, amelyet az állami fenntartású műszaki egyetem (University of Electronic Science and Technology of China, UESTC) adott ki, „szakmai etikát és jogot” kívántak tanítani szakképző iskolák tanulóinak.

A házasságtörő asszonyról szóló példabeszédre hivatkozik a tankönyv (Jn 8,1–11), akinek Jézus megbocsátotta a bűneit – azonban a tankönyvben nem várt befejezést adnak a történetnek. A tömeg halálra akarja kövezni az asszonyt, törvényük kívánalmainak megfelelően, Jézus azonban azt mondja: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” Ezt hallva a tömeg szétoszlik. Amikor mindenki elmegy, a tankönyvi verzió szerint maga Jézus kövezi halálra az asszonyt, mondván: „Én is bűnös vagyok. De ha a törvényt csak azok hajthatják végre, akik hiba nélkül valók, akkor a törvény megszűnik.”

Egy katolikus hívő, aki a közösségi médiában közzétette a tankönyvet, úgy értékeli, a szöveg eltorzítása támadás a Katolikus Egyház ellen. „Azt szeretném, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy a Kínai Kommunista Párt mindig is igyekezett torzan bemutatni az Egyház történetét, rágalmazni az Egyházat, meggyűlöltetni az emberekkel az Egyházat” – írja a posztban.

Matthew Wang keresztény szakközépiskolai tanár megerősítette, hogy ez szerepel az adott tankönyvben, de rámutatott, hogy a tankönyv tartalma nem azonos Kína különböző részein. A vitát kiváltó könyvet megvizsgálta az illetékes bizottság, amely a szakközépiskolai erkölcsi nevelésért felelős intézményhez tartozik. Matthew Wang szerint a szerzők rossz példát használtak a kínai szocialista törvények igazolására.

Egyes katolikus hívek úgy látják, a könyv szerzői azt akarták bizonyítani, hogy a törvény mindenek felett áll Kínában, és az ilyesfajta törvénytisztelet alapvető ahhoz, hogy megvalósuljon a kínai jellegű átmenet a szocializmusba.

Egy katolikus pap, aki neve elhallgatását kérte az UCA News hírügynökségtől, úgy fogalmazott: az eredeti szöveg eltorzítása maga is „az erkölcs és a törvény ellen való, akkor hogyan lehetne szakmai etikát tanítani egy ilyen tankönyvből?” „Szomorú társadalmi jelenség ez Kínában” – tette hozzá.

Néhány hívő is nyilatkozott az UCA News portálnak; Paul elmondta, a kereszténység és az egyháztörténet hasonló torz ábrázolásai máskor is előfordultak már, azonban a tiltakozásokkal semmit nem érnek el. „Minden évben előfordulnak hasonló esetek, az Egyház azonban nem küzd ellenük, és nem kapja meg az őt megillető tiszteletet, nem kap bocsánatkérést” – folytatta Paul.

Kama, aki egy katolikus csoport közösségimédia-felületét kezeli, úgy látja, a tankönyv meggyalázza mások vallásos hitét; a szerzőknek és a kiadónak nyilvánosan kell helyreigazítást közölniük és bocsánatot kérniük. „Reméljük, az egyházi vezetés fellép az ügyben, és szót emel az Egyház érdekében.”

Forrás és fotó: UCA News



Magyar Kurír

(vn)