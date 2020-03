Tiszta és hiteles forrásból – Digitális hittanórák

Az egyes Kateketikai Irodák vezetésével minden egyházmegyében elkezdődött a digitális oktatáshoz igazodó hittanórák szervezése. A hitoktatás közvetlen operatív munkatársai a plébánosok és a katekéták, akik nem kis fáradságot vállalva megtettek mindent azért, hogy új formában és módszerrel, tudják megszólítani a hittanosokat. A katekéták azok, akik továbbra is szinte napi kapcsolatban vannak tanítványaik családjával. Ezért fontos támogatni és segíteni szolgálatukat.

Bár sok hasznos tartalommal találkozunk a világhálón, mégis mindenkinek körültekintően kell eljárnia, amikor ilyen anyagokat néz, használ vagy a digitális hittanórákhoz gyűjt anyagot. Lényeges szempont, hogy hiteles és tiszta forrást használjunk, a Katolikus Egyház tanításának tisztaságát megőrizzük.

Bizonyosodjunk meg arról, hogy az a tartalom, amit megosztásra szánunk vagy feldolgozásra akarjuk használni, Egyházunk jóváhagyásával készült. A szülőket is arra kérjük, hogy elsősorban gyermekük hitoktatójához forduljanak segítségért.

Mivel több jó és kreatív kezdeményezés született, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Hitoktatási Bizottsága arra vállalkozott, hogy az egyházmegyék munkatársainak bevonásával referencia leckéket készítsen és ezzel segítse a digitális hittanórák szervezését.

A világháló számos lehetőséget ad arra, hogy kapcsolatban legyünk saját plébániánk közösségével és bekapcsolódva az online közvetített liturgikus alkalmakba megéljük az Úrban való egységünket. Ez utóbbi szempontot erősítve, lelki és didaktikai célt is szolgál az a jövő héttől elérhető központi honlap (e-hittan.katolikus.hu), amelyen több hittankönyv digitális anyagát, sok hasznos linket és évfolyamokra lebontott segédanyagokat is találunk. Imádkozzunk a hitoktatókért, lelkipásztorokért és a szülőkért egyaránt, akik a hitoktatás ügyét ebben a nehéz helyzetben is hűséges szívvel szolgálják.

Fotó: FecskeOrsolya.hu

Magyar Kurír