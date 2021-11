Tíz éve dolgoznak a keresztény szakkollégiumok a romák felemelkedéséért

„Tíz évvel ezelőtt elindultunk egy úton, amikor az egyházak és az állam megfogalmazott egy olyan szándéknyilatkozatot, mely révén az ígéretekből cselekvések lettek, a romaügy kulcskérdés lett, és létrejött egy hálózat, amely változást hozott a társadalmi felzárkózásban” – mondta Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár csütörtökön Szegeden. Kiemelte, hogy a kollégiumban nemcsak ellátást, ösztöndíjat kapnak a fiatalok, hanem útitársakat is, akik végigkísérik őket az úton akkor is, amikor már nem tagjai a kollégiumnak. Beszélt arról is, hogy nemcsak roma, hanem nem roma hátrányos helyzetű fiatalok is tagjai a kollégiumoknak, hiszen a hálózat célja, hogy megtanuljanak együtt élni. Megjegyezte, az állam megtalálta az összekötő kapcsot ehhez, ez pedig a hit, ami a roma és a nem roma fiatalokat összetartja, ezért lett keresztény a szakkollégiumi hálózat.

A Hittel, tehetséggel – Roma szakkollégisták tudományos munkái 2011–2021 című konferenciát a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium szervezte meg a Gál Ferenc Egyetemen.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök az eseményen arról beszélt, hogy a Szegedi Tudományegyetem száz évvel ezelőtt költözött Szegedre, az egyházmegye pedig kilenc év múlva lesz ezeréves, és bár ezen számok mellett a hálózat tíz éve nem tűnik jelentősnek, de történelmi jelentőségű az, amit a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat megvalósított.

A rendezvényen Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, hogy ötven évvel ezelőtt, amikor a világban létrejött a romaügy, Magyarország képviselői már akkor fontosnak tartották, hogy a kezdeményezés mellé álljanak, 2011-ben pedig, amikor a kérdés európai szintre lépett, Magyarország élen járt. Leszögezte, Magyarország Európának és a világnak is példát mutathat a romaügyi kérdésben, hiszen a kormány olyan intézkedéseket tesz, amelyek a nemzetiség fennmaradását szolgálják.

Hegyi László, az egyházi felsőoktatási és szakképzési intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztos beszédében rámutatott, hogy az Európában egyedülálló hálózat nem összefogás vagy érdekszövetség, hanem az egyházak küldetéséből, társadalmi felelősségvállalásából fakadó tevékenység. A tíz évvel ezelőtt megfogalmazott üzenet ma is érvényes, vagyis a békés egymás mellett élésen túl az egymásért élésre kell fókuszálni, mert Magyarország akkor lehet boldogabb hely, ha a nem roma és a roma emberek együttélése magától értetődővé válik. „A hazán, a jelenen és a jövőn is osztozni kell a romákkal a nem romáknak, ezért is kell dolgozni a roma fiatalok felemelkedésért” – jelentette ki.

A rendezvény része volt egy közös istentisztelet is, amelyet Kiss-Rigó László püspök és Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke vezetett a dómban.

Forrás és fotó: Délmagyar.hu

Magyar Kurír