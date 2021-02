Tíz éve együtt a babákért a Katolikus Karitász és a DM

A Perényi család a kétezres évek közepén költözött Budapestre. Tizenhetedik kerületi kis házukat évről évre szépítgették, épp tetőcsere volt, amikor Zsuzsa, az édesanya Máté és Lili után már úgy gondolta, a pozitív terhességi teszt ellenére nem sürgős orvoshoz mennie. Hiszen úgysem mondanak újat... Aztán mondtak. Egy harmadik gyermek helyett hármasikrek érkeztek a családba: Áron, Dávid és Kristóf. Az öröm határtalan volt, szemben az anyagi lehetőségekkel. Ekkor hallottak a rákosligeti templomban a Karitász és a DM közös programjáról. Így lettek egyike annak a 260 családnak, akik fél évre elegendő pelenkát kaptak, s nem is akárhogyan. Az átadást élőben közvetítette az akkori Music FM, s FittiKém szavain keresztül sokan megismerkedhettek a családdal.

Az azóta eltelt években kevesebb volt a médiaérdeklődés, de szépen cseperedtek a fiúk, s novemberben már öt gyertyát fújtak el a tortán.

Érkezésünkkor hamar feloldódnak, kedvenc játékaikat mutatják, kérdeznek, s Máté nevű bátyjukkal gyors garázsépítésbe kezdenek. Nővérük, Lili most már kilencedikbe jár, s nem meglepő a pályaválasztása: „Óvónőképzőbe járok, de ötödéven szeretném elvégezni a pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztensi képzést. Nagyon érdekel a logopédia is. Én itthonról tanulok, a kicsik pedig járnak iskolába, óvodába. Nem sokat találkoztam még idén az osztálytársaimmal” – teszi hozzá, mivel az édesanya – aki iskolában dolgozik – enyhe koronavírusos tünetei miatt már az őszi szünet előtt nem sokkal otthon maradt mindenki; s a középiskolák azóta sem jelenléti oktatással működnek.

A ház is változott, kicserélték az ablakot, elkészült a tanulószoba, ami Péter, az édesapa dolgozószobája is egyben. A szülők közül ő az, aki magabiztosabban nyilatkozik, s elmondja, hogy az első években sok segítséget kaptak, mind a plébániai közösségtől, mind az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjától. A pelenka hosszú időre szóló segítség volt, hiszen Máté épp az ikrek születése környékén lett szobatiszta, tudták, akár egy gyermek esetén is mekkora költsége van ennek. Az ikrek pelenkájára szánt pénzt a mindennapok más költségeire, házuk komfortosabbá tételére tudták átcsoportosítani. Ma sem szakadt meg a kapcsolat, Molnár Miklós atya plébániáján jó a közösség.

Kanyó Roland, a DM marketing- és PR-menedzsere érkezik; ismerősként üdvözli a család. Ő sem felejtette el a korábbi látogatást, már a bejáratnál sorolja, mi változott a házban a korábbi átadás óta. Látszik, hogy nemcsak a DM-nek, hanem neki személyesen is fontos ez a program. „Szerintem mindent elmond, hogy tíz éve folytatódik ez a program. A kiindulási alap az volt, hogy mi nagy cégként szeretnénk társadalmilag fontos kérésekben példát mutatni a környezetünknek, a vásárlóinknak, a partnereinknek. És szeretnénk olyan témákkal foglalkozni, melyek minket is érintenek. Ilyen a gyermekek egészségének védelme, a rászoruló családok támogatása és természetesen a környezetünkkel való foglalkozás. Éppen ezért nemcsak Budapesten vagy Pest megyében, hanem az ország minden területén támogatunk családokat. Nagyon fontos volt egy hiteles partner megtalálása ehhez. A családokat nem mi választjuk ki, nemzetközi partnerünk van ebben, amely több országban, több éve segít minket, s ez a Katolikus Karitász. A Karitász korábban is támogatta a családokat, közösen készítettünk egy kritériumrendszert, ami alapján a program résztvevőit kiválasztják.”

„Tíz év alatt én is rengeteg sorsot, rengeteg rászorulót, rengeteg élethelyzetet láttam – folytatja Roland. – Ennél a családnál öt évvel ezelőtt voltunk, örömmel látom, hogy azóta milyen sokat fejlődtek, a gyerekek is szépen nőnek. Öt évvel ezelőtt szerintem az a segítség, amit mi nyújtottunk, hatalmas volt a számukra, és azt az összeget, amit pelenkára kellett volna három kicsinél fordítani, azt tudták fűtésre, ruházkodásra, a nagyobb gyerekek iskoláztatására költeni. Találkoztam olyan sorsokkal, hogy sérült volt a baba, vagy hogy négyesikrek érkeztek, és közben leégett a ház... Mindenhol más van a háttérben, éppen ezért nagyon jó egy olyan szervezet, amelyik ismeri ezeket a történeteket. Így oda tudjuk adni a segítséget, ahol a legnagyobb szükség van rá.”

Ez a nap úgy teljes, hogy új családok is csatlakoznak az „Együtt a babákért” programba. A Szent Erzsébet Karitász Központban Hittner Krisztina PR- és ügyfélszolgálati vezető mellett Csorba Gábor diakónus, karitászigazgató és Márton Andrea szakmai irodavezető fogadja a családokat. A járványhelyzet miatt ezúttal csak három család kapja meg most a támogatást, a többiek a következő napokban vehetik át.

A szülők örömük mellett arról is beszélnek, hogy a mostani bezártságban már ez a program is felüdülést, találkozást jelent a gyermekek számára. A pelenka mindannyiuknak a legjobbkor jött: a koronavírus-járvány miatt két édesapa is elvesztette az állását, ezért bizonytalanná vált a családok megélhetése. A mostani adomány fél évig stabil segítség a gyermekek nevelésében, s remélik, addigra ismét el tudnak helyezkedni a családfenntartók is.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese az átadást követően elmondta, az idén kilencvenéves karitász egyszerre professzionális intézmény és mozgalom, amelynek keretében 10 ezer önkéntes dolgozik szerte az országban. „Nagyon hatékonyan tud segíteni minket, amikor egy-egy nagy cég mellénk áll, mivel az anyagi erőforrásaink nekünk is végesek. Egy-egy programban tapasztaljuk, hogy további segítségre is lenne szükség. A DM-mel nemcsak az »Együtt a babákért« programban működnek együtt, a cég támogatta tavaly az »Akarom« elnevezésű, a családok életét hosszú távon, együttműködésben fejlesztő szerepvállalásunkat is. Közös programunk minőségét mutatja, hogy tíz éve dolgozunk együtt.”

A DM és a Katolikus Karitász tíz évvel ezelőtt kezdte meg „Együtt a babákért” néven a mai napig tartó kölcsönös együttműködését. A program keretében fél évre elegendő pelenkával támogatják a kisgyermekes, nehéz helyzetben élő családokat. Az elmúlt évek során több mint 2 ezer család számára nyújtottak segítséget, és a támogatottak köre idén ismét 260 családdal bővült. Így a tíz év mérlege: közel 2600 támogatott család és 65 ezer csomag pelenka 200 millió forint értékben, valamint megszámlálhatatlanul sok mosoly. A programot a Katolikus Karitásszal karöltve valósítja meg a cég.

