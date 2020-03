Tizenhárom idős misszionárius szerzetes halt meg két hét alatt egy pármai kolostorban

Rosario Giannattasio, a pármai xaveriánusok elöljárója elmondta, hogy ez a helyzet nem hasonlítható össze semmivel, ez a vírus az egész világot sújtja, globális szinten kell szembenéznünk vele.

A szerzetesek két hete karanténban élnek, hogy elkerüljék a további fertőzést. Amikor az állam elrendelte az elővigyázatossági intézkedéseket, ők azonnal be is vezették azokat, mindent bezártak. Szentmisét nem tartanak, nem gyóntatnak, a negyedik emeleten rendeztek be orvosi szobákat; azok az atyák, kik ott dolgoznak, nem érintkeznek a többiekkel. A személyzetet elküldték, miután az egyikük megbetegedett. Az étkezéseknél betartják a 2-3 méter távolságot egymástól. A konyhában van szakács, de nem érintkezik velük, ételliften küldi fel az ennivalót a betegszobákhoz és a refektóriumba is. Amikor szentmisét mutatnak be, akkor is 2-3 méter távolságban vannak egymástól, máskor pedig nem is találkoznak. Jelenleg mintegy hetvenen élnek a házban, közülük 27-en betegek, sokan nagyon idősek, körülbelül 12-14-en vannak, akik aktívak.

Bár a házban idősek laknak, normális esetben 4-5 ember hal meg évente, tehát az, hogy 15 nap alatt tizenhárman haltak meg, jelzi, hogy valami nincs rendben – hangsúlyozta Rosario Giannattasio. – Vannak, akik kórházban haltak meg, mások a házban; voltak, akiket holtan találtak a szobájukban. Nem tudják, honnan érkezhetett a vírus, hiszen normális esetben nagyon sok kapcsolatuk van a külvilággal, liturgiákat, lelkigyakorlatokat tartanak, jönnek-mennek az emberek.

Az egyikükön sem végeztek koronavírus-tesztet. Csak március 23-án érkezett két orvos, akik mindenkit megvizsgáltak, beszélgettek velük, újabb intézkedéseket hoztak. Az elöljáró véleménye szerint az egészségügyi rendszer nem képes ilyen mértékű járvánnyal szembenézni.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Fanpage.it; Larepubblica.it

Fotó: Wikipedia

