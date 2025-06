Tizenkét pedagógus vehette át a Bencés Oktatásért kitüntetést

Ahogy a díjazottak fogalmaztak, a kitüntetés amellett, hogy nagy megtiszteltetés számukra, megerősítés is egyben, hogy jó úton járnak és számítanak rájuk. A Bencés Oktatásért kitüntetéssel a Pannonhalmi Főapátság nemcsak a pedagógusok szakmai munkáját ismeri el, hanem azt az elkötelezettséget is, amellyel a bencés értékeket képviselik.

„A Bencés Oktatásért kitüntetés számomra különleges elismerés, mert túlmutat minden anyagi vagy hivatalos visszajelzésen. Ez a díj a közösség bizalmát és támogatását jelenti. Azt üzeni: van értelme annak az útnak, amit járok” – véli az egyik kitüntetett, a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium angol nyelv szakos tanárának, Végh Melinda.

Dunayné Gulyás Andrea, a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium biológia szakos tanára pedig így fogalmazott: „nagyon motiváló, hogy újabb módszereket, ötleteket vigyek a mindennapi gyakorlatba, hogy még igényesebben végezhessem a munkámat.”

A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium angol nyelv és biológia szakos tanára, Bozó Beáta szerint új lendületet és erőt ad a nehézségek és kihívások leküzdéséhez a kitüntetés. „Hálás vagyok Istennek mindazokért, akik támogatnak, segítenek a munkám során. Hálás vagyok kollégáimnak, a családomnak, hogy mindig mellettem állnak. Hálás vagyok diákjaimnak, a nyitott fülekért és szívekért” – mondta. Pap-Makrai Beatrix, a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola tanítója azt is hangsúlyozta, hogy az elismerés ösztönzés arra, hogy –ha lehet – még jobban végezzék munkájukat.

A Bencés Oktatásért kitüntetésben részesültek mindegyike nemcsak a szó legnemesebb értelmében vett pedagógus, hanem egyben mentor is. A tananyag átadása mellett legalább ugyanolyan fontosnak tartják azt is, hogy diákjaik emberségükben növekedni tudjanak és kiteljesedjenek. Ress Judit, a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója vallja, hogy „a tanulók képességeinek kibontakoztatása a személyiség egészének fejlesztésével valósítható meg”. Arra törekszik, hogy diákjaiban kialakítsa a felelősségtudatot önmaguk, társaik és környezetük iránt. Ugyanakkor fontosnak tartja a személyes példamutatást is.

Merchinsonné Várallyay Ildikó, a budapesti Szent Benedek Gimnázium és Technikum angol nyelv szakos tanára szerint is elengedhetetlen ez utóbbi, ha az angol nyelv megtanításán és megszerettetésén kívül a diákok életszemléletét is szeretné formálni. Tanítványai számára az igazi emberi értékek fontosságát igyekszik közvetíteni. „Azt, hogy ebben a bolond, személytelen, önző világban legyen időnk észrevenni a csodákat, és tudjuk azokat értékelni; hogy ne menjünk el közömbösen mások problémái mellett, hogy rendelkezzünk kellő empátiával; hogy tanuljuk meg problémáinkat, konfliktusainkat úgy megoldani, hogy mindennap a tükörbe tudjunk nézni, de ki is tudjunk az igazunk mellett állni.”

A hangszeres tudás, valamint a zene szeretetének átadása mellett Szilágyi Tamás, a győri Napsugár Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára pedagógusi munkája során szeretné segíteni a gyerekeket hibáik, nehézségeik, s ami még fontosabb, sikereik, ügyességeik, adottságaik megfelelő felismerésében, kezelésében, valamint elfogadásában. „Szeretném, hogy értékelni, megbecsülni tudják mindazt, amit csinálnak, amiért hajlandóak megdolgozni, megküzdeni” – mondta.

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola hittan szakos tanára, Geiszterné Mészáros Ágnes számára pedagógusként az a lefontosabb, hogy a gyerekek valódi, közösségi élményeket élhessenek át, és segíthesse őket személyes istenkapcsolatuk kibontakozásában és megtapasztalásában. „A keresztény derű segíthet abban is, hogy a nehézségeket legyőzzük.”

A szintén hittan szakos és mellette történelemtanár Madarasné Erős Krisztina, a Szent Benedek Technikum és Gimnázium Budaörsi Tagintézményének pedagógusa fontosnak tartja, hogy segítse a diákokat rátalálni arra az útra, amit Isten szán nekik. „A hozzánk érkező diákok különböző élethelyzetből, családi, iskolai környezetből jönnek. Ezért az oktatás mellett az a célom, hogy a diákjaimban megszülessen a nyitottság a hit felé” – fogalmazott.

Végh Melinda, a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium díjazottja azt is hangsúlyozta, fontos, hogy diákjai a szeretet által hitet is kapjanak: hitet abban, hogy képesek alkalmazkodni a gyorsan változó világhoz, miközben nagy biztonsággal kapaszkodhatnak az örökérvényű keresztény értékekbe. Bozó Beáta pedig arra ösztönzi a diákokat, hogy járjanak nyitott szemmel és szívvel a világban, az igazi értékek legyenek iránymutatóik az életben, továbbá, hogy legyenek hálásak mindazért, ami megadatott számukra. „Számomra fontos az egyes ember, így az odafordulás, az értő figyelem, a megérteni akarás. Ezek mentén alakulhat ki a kölcsönös bizalom” – mondta.

Az egymásra való figyelés Pap-Makrai Beatrix számára is lényeges, ahogy az is, hogy biztassa diákjait a kitartó és lelkiismeretes munkára, mert annak meglesz az eredménye. A tudásvágy és a megismerni akarás felébresztését tartja egyik küldetésének Pető Katalin magyar nyelv és irodalom, valamint pedagógiai szakos tanár. A Szent Benedek Technikum és Gimnázium Szegedi Tagintézmény kitüntetettje lényegesnek tartja, hogy segítsen tanítványainak megtalálni a helyüket a közösségben. „A modern kor egyik nagy betegsége az elidegenedés, elidegenítés, ami ellen pedagógusként tudatos közösségépítéssel tudunk »harcolni«. Ezzel együtt fontos, hogy gondolkodni, érezni, együttérezni tudó fiatalokat neveljünk.”

Önálló gondolkodásra, problémamegoldásra és felelősségvállalásra ösztönzi a gyerekeket Dunayné Gulyás Andrea. A budapesti Ward Mária-iskola pedagógusa szerint fontos, hogy „megtanítsa” a diákoknak, hogy nyitottak és befogadóak legyenek a tudásra, valamint érzékenyek és empatikusak egymás iránt. „Margaret Mead antropológus szerint a civilizáció első jele nem egy találmány, hanem az első összeforrt emberi csont, mert volt valaki, aki elég fontosnak tartotta a másikat, együttérzést mutatott, türelmes volt. Szeretném, hogy a diákjaim mindig »elég fontosak« legyenek számomra.”

A 2024/25-ös tanévben Bencés Oktatásért kitüntetésben részesült pedagógusok laudációja ITT olvasható.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

