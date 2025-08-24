Tizenkettedszer rendezték meg a homokháti búcsút Mórahalmon

2012-ben Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere kezdeményezte a Szent István kenyere búcsút a Szeged-Csanádi Egyházmegyével együttműködésben azzal a céllal, hogy a homokháti települések vallási közösségei gyűljenek össze Szent István szándéka szerint. A búcsút kedden hagyományosan a mórahalmi templomkertben rendezték.

Az egybegyűlteket Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere köszöntötte. A Homokhátság búcsúünnepén elhangzott beszédének középpontjában a hálaadás állt: hálát adtak a magyar hazáért, a szülőföldért, a megélhetést biztosító földért és kenyérért, valamint első szent királyunkért, Szent Istvánért, aki szilárd alapokra helyezte a nemzetet. Nógrádi Zoltán hangsúlyozta, hogy a múlt öröksége mellett felelősségünk van a jelenben is: elődeink munkáját folytatva a jövő nemzedékeinek kell tovább adnunk hitünket, kultúránkat és magyarságunkat. Kiemelte, a közösség számára a búcsú a tiszta fohász és hálaadás ünnepe, amelyben megerősödhet a hit, a családi és közösségi összetartozás, valamint a bizonyosság, hogy Isten szándéka örök a magyar nép megőrzése és megtartása tekintetében.

Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselőjének beszéde Tűz Tamás pap-költő Szent Istvánról szóló versének soraival kezdődött, majd hangsúlyozta, hogy István király életműve nélkül nem beszélhetnénk sem a keresztény hitű magyarságról, sem a magyar állam fennmaradásáról.

Ezt követően Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere lépett a színpadra és ő adta át a Homokhátság-díjat, amelyet idén Sádtné Papp Ibolya, a ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egykori intézményvezetője kapott. A kitüntetett kiemelte, a díj fényét az is emeli, hogy Mórahalmon vehette át, ahol élete egy jelentős szakaszát, a középiskolás éveit töltötte. „Szerencsés embernek mondhatom magam, mert pályafutásom alatt mindig olyan kollégák és olyan szülők vettek körül, akik velem együtt dolgozva, együttgondolkodással, a tervek megvalósításával munkálkodtak az óvodás gyermekek érdekének érvényesítéséért, különösképpen személyiségük fejlesztéséért, esélyegyenlőségük biztosításáért és a családi nevelés támogatásáért” – mondta az idei díjazott.

A Homokhátság-díjat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alapította 2014-ben. Évente egyszer adják át egy arra érdemes személynek, aki kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a Homokhátság régióban.

A szabadtéri ünnepi szentmisét Fábry Kornél, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrálta. A liturgia fáklyás körmenettel zárult: a szentmise után a gyertyafénybe borult városban vonult tovább a körmenet, hirdetve az Úr dicsőségét. A búcsú méltó zárásaként Mórahalom városa közös vacsorára invitálta a résztvevőket.

Forrás: delmagyar.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Karnok Csaba

Magyar Kurír