Tízéves a Veszprémi Görögkatolikus Parókia Árpád-házi Szent Piroska Szeretetszolgálata

A Szent Piroska-szolgálat, amelyet Mosolygó Péter parókus 2011 végén alapított, 2012 januárjában kezdte meg működését. Péter atya Pomázra kerülése után 2012 júliusában az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának titkárságáról, Svájcból hazatérő Janka Ferenc lett a parókus, és vette át a szolgálat lelkivezetését is.

A folytonosan változó szakmai, finanszírozási és adminisztrációs feltételek jelentette kihívásokkal a szolgálat akkori szakmai vezetése nem tudott megbirkózni. Az anyagi nehézségeket egyházmegyei segítséggel sikerült áthidalni, a válságmenedzselés és a működés minden követelménynek megfelelő új alapokra helyezése Csucsi Gabriella feladata lett, aki 2013 év végén vette át vezetői megbízatását. Gabriella nemcsak a szükséges szakmai és vezetői kompetenciákkal rendelkezik, hanem pontos és megbízható munkájával, emberségével méltán lett érdemes a szolgálat munkatársai, az ellátottak és hozzátartozóik tiszteletére és szeretetére.

A szolgálat munkatársai – azon túl, hogy hűséges és áldozatos munkájukkal kiérdemelték a gondozottak megbecsülését, ragaszkodását és barátságos munkahelyi légkört teremtettek, egymást segítve harmonikusan és szívesen dolgoznak együtt – városszerte ismertséget és elismertséget szereztek a görögkatolikus egyháznak is.

A Veszprémi Görögkatolikus Parókia Árpád-házi Szent Piroska Szeretetszolgálata létrejöttének tizedik évfordulója alkalmából ünnepeltek Szent Liturgiát január 9-én az érseki főiskola kápolnájában. A Veszprém templomaiban zajló felújítási munkák miatt ez a kápolna lesz a közösség liturgikus otthona, amíg az új templom, közösségi tér és parókia megépül.

A Szent Liturgia előtt a főpásztor utrenyét végzett három budapesti görögkatolikus papnövendék segédletével.

A Szent Liturgián két diakónus is szolgált: az újszentelt Maslej Péter kassai egyházmegyés diakónus, aki kutató állatorvosi munkája miatt családjával itt él, és az egyházközségben végez diakónusi szolgálatot, illetve Fehér Csongor székesfehérvári diakónus.

Kocsis Fülöp érsek homíliájában az ajándékról és az ajándékozásról szólva kiemelte: az tud jó ajándékot adni, aki jól ismeri a megajándékozandót, és tudja, hogy mit szeretne. Isten személyre szabott ajándékokat szán nekünk, de fontos, hogy nyitottak legyünk ennek felismerésére és elfogadására. Így válhatunk mi is akár ajándékozóként, akár az ajándékot hálával viszonzóként ajándékká egymás számára. Isten ajándékozó szeretete jelenik meg a szeretetszolgálat működésében is, amiért most a világosság Atyjának, akitől minden jó és tökéletes ajándék származik, hálát adtak.

A Szent Liturgia végén a szolgálat munkatársai oklevelet vehettek át, és a legalább három éve itt dolgozó munkatársak anyagi elismerésben részesültek.

A megáldott kalácsból és borból a liturgiát követően a főiskola tágas aulájában részesülhettek a hívők, akik a Covid–19-járvány kitörése óta először élhették meg újra az asztalközösség melletti találkozás és beszélgetés ősi hagyományát.

A szolgálat munkatársai és a képviselő-testület tagjai számára közös ebéddel zárult az ünnep. A Kinizsi Invest patinás, Óváros téri székházában Lakatos Antal elnök vendégszeretetét élvezhették.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Szöveg: Janka Ferenc

Magyar Kurír