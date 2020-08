Több az, ami összeköt, mint ami szétválaszt – Augusztus 20-i ünnepség Pannonhalmán

Mi, magyarok, történelmünk kiemelkedő személyiségei közül talán Szent István királyt ismerjük a legjobban – kezdte Cirill főapát. – Tudjuk, hogy Pannonhalmát az otthonaként szerette. Először még apja, Géza hozta el ide, aztán családjával rendszeres látogatója lett az ország legősibb házának. Tudjuk, hogy ő tette kereszténnyé hazánkat, ő rakta le a magyar állam alapjait. Korának küzdelmei közepette maradt hívő ember, gondoskodó családapa, győztes hadvezér és hiteles politikus.

Szent István Krisztusra, az evangélium sziklájára építve kezdte meg ennek az országnak az építését, amikor népét a hitből forrásozó, teljesebb emberibb élet eszményére tanította – emelte ki a főapát. „Őt ünnepelni ma azt jelenti számunkra, hogy minden tőlünk telhetőt vállalunk egy tisztább, jobb, emberibb életért, egy igazabb társadalomért hazánkban. Pannonhalma minden szolgálatában, így az oktatásban, lelkivezetésben, gazdasági tevékenységeiben és mindennapi imádságaiban is az istváni hagyományok szellemében és az ezeréves Magyarország érdekeit szem előtt tartva cselekszik” – zárta beszédét Hortobágyi T. Cirill.

A világ sokat változott és változik, de vannak örök értékek, melyekhez ragaszkodnunk kell – mondta ünnepi beszédében Kara Ákos. – Ennek a jegyében építjük, működtetjük az államot, és folytatjuk Szent István hagyományát. A mai magyar államot is olyannak alakítjuk, amely értékeken alapul, és a magyar nemzet hosszú távú érdekeit veszi figyelembe: ezt szolgálja a gazdaságpolitikánk, a családpolitikánk, a szuverenitásunkat őrző határvédelem, de ezt szolgája a külpolitikánk és szomszédságpolitikánk is. Az a célunk, hogy folyamatosan fejlesszük térségünket, segítsük a helyi közösségeket. Pannonhalma ma is térségi központ, és a jövőben is ezt szeretnénk tovább erősíteni – zárta beszédét Kara Ákos.

A főapátság zarándokfüzetetet is megjelentetett augusztus 20-ára. A Szent István nyomában Pannonhalmán című kiadvány államalapító királyunk életén keresztül mutatja be a főapátság első királyunkhoz köthető nevezetességeit. A kiadvány azonban sokkal több, mint egy egyszerű brossúra. A feladatok és kérdések arra ösztönöznek bennünket, hogy elgondolkozzunk, mi mindenben van jelen Szent István műve ma is. A füzetben olvasható imádságok pedig a történelmi túra mellett spirituális utazásra hívják a látogatókat. A történelem egy-egy darabja elevenedik meg a látogatók előtt, ha a füzet elején található térkép alapján barangolják be az ezeréves épületet.

A nyilatkozat végén Cirill főapát mutatta be Szent István csontereklyéjét az érdeklődőknek.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Pannonhalmi Főapátság, Wikimedia Commons

Magyar Kurír