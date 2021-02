Több mint száz rászoruló családnak segít a GLS és a Máltai Szeretetszolgálat

A koronavírus-járvány miatt sok család megélhetése került veszélybe. Számukra a legapróbb figyelmesség és a legkisebb felajánlás is nagy segítséget jelent. A GLS Hungary Magyarország egyik legnagyobb csomaglogisztikai szolgáltatójaként feladatának tekinti a rászorulók támogatását, és arra buzdít, hogy ne csak az ünnepi időszakban, hanem az év bármely napján segítsünk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével összesen száz rászoruló családot választottak ki az ország egész területéről, akik egyenként 50 ezer forint értékű támogatást kapnak.

Az akcióhoz az adomanyozz.hu oldalon keresztül bárki csatlakozhat.

A GLS „Szeretet négykeréken” elnevezésű kampányában több ismert ember és influenszer is szerepet vállal, így Ördög Nóra és Nánási Pál, Tokár Tamás, Kárpáti Rebeka és Dobó Ági, valamint Weisz Fanni, Takács Nóra és Szilágyi Szilvia is. Az együttműködők közül többen saját felajánlással is támogatták a kampányt, ezzel a GLS által megajándékozott száz családon túl további rászoruló embereknek készülhet tartós élelmiszerekből, tisztálkodási és higiéniai termékekből és használati tárgyakból álló adománycsomag.

„Örömmel fogadom, amikor egy cég jó ügy mellé áll, így nem volt kérdés, hogy csatlakozunk a »Szeretet négykeréken« kampányhoz. Fontosnak tartom, hogy ez egy olyan megmozdulás, amelyben bárki részt vehet, ráadásul nagyon egyszerűen. Mit kell tenned? Szerezz be tartós élelmiszereket, amelyekkel támogatni szeretnél rászorulókat. Nincs mennyiségi megkötés, bármilyen kis segítség sokat számít. Csak az a fontos, hogy olyan dolgokat adományozz, amiket te is szívesen fogyasztanál. Keresd meg a Máltai Szeretetszolgálat hozzád legközelebb található gyűjtőpontját, és vidd be az adományodat hozzájuk” – mondta Ördög Nóra.

„Reményeink szerint az általunk tett felajánlással néhány napra, esetleg hétre kicsit könnyíthetünk száz család mindennapi gondján, és segítségetekkel további családok részére is adományozhatunk némi megnyugvást a hétköznapokban. Bár illúzióink nincsenek, ez önmagában csak egy rövid távú megoldást jelent számukra, viszont minél többen csatlakoztok a kezdeményezéshez, annál hosszabb időre és annál több rászoruló részére tudjuk ezt a segítséget megadni. Bízunk benne, hogy néhány konzerv, néhány kiló liszt, néhány csomag tészta megvásárlása vagy pár ezer forintnyi adomány nem okoz gondot számotokra, viszont sok felajánlással együttesen már komoly adománymennyiséget állíthatunk össze. Előre is köszönjük mindenki támogatását!” – nyilatkozott Balázs Attila, a GLS kelet-európai értékesítési menedzsere.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, Romhányi Tamás hozzátette, a GLS által felajánlott és az adomanyozz.hu oldalon befolyó összegből készítendő csomagokat a karitatív szervezet olyan családoknak juttatja el, melyek a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek. „Munkatársaink és önkénteseink ismerik a szervezettel kapcsolatban álló családokat, tudják, hol van a legnagyobb szükség a tartósélelmiszer-csomagokra. A Máltai Szeretetszolgálatnál azt valljuk, segíteni csak jól szabad. Ezért a gyűjtés során arra biztatjuk az adományozókat, hogy mielőtt összeállítják az adománycsomagokat, érdeklődjenek a gyűjtőpontokon, hogy mire van a legnagyobb szüksége a támogatandó családoknak. Így lesz valódi segítség az adomány.”

A „Szeretet négykeréken” akció szervezői amellett, hogy száznál több családnak nyújtanak segítséget, az ismert emberek és a média közreműködésével arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a vírus okozta nehéz helyzetben felértékelődik a társadalmi összefogás, még fontosabb, hogy felelősséget érezzünk egymás iránt és szolidaritással forduljunk a nálunk nehezebb körülmények között élők felé.

A GLS és a Máltai Szeretetszolgálat „Szeretet négykeréken” kampánya február végéig tart, ezt követően kezdődik a kiszállítás, és a tervek szerint március közepéig minden családhoz eljutnak majd a csomagok.

Forrás és fotó: Máltai.hu

