Több száz családnak gyűjtöttek adományokat Debrecenben

Az eseményen többek között jelen volt Krakomperger Zoltán irodaigazgató, plébános; Törő András püspöki titkár, egyetemi lelkészségvezető, valamint Molnár Norbert református lelkipásztor, aki a Magyar Református Szeretetszolgálat részéről segített az adományok célba juttatásában.

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Karitatív Testület, valamint a történelmi egyházak Debrecenben közös adománygyűjtésbe kezdtek novemberben annak érdekében, hogy minél több Hajdú-Bihar megyei rászoruló család számára nyújtsanak segítséget.

A tartós élelmiszereket és tisztítószereket tartalmazó szeretetdobozok és -tasakok kiszállításával járó feladatokat a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai végezték.

Az „Összefogás Debrecenért” kezdeményezésben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye debreceni katolikus közösségei jelentős szerepet vállaltak, háromszáz csomag adományt gyűjtöttek össze. A tartós élelmiszerek gyűjtésében részt vettek: a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon; a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium; a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség, valamint Debrecen hat római katolikus plébániájának – Szent Anna-főplébánia, Szent László-plébánia, Szent Család-plébánia, Megtestesülés-plébánia, Jézus Szíve-plébánia, Szent István-plébánia – közösségei.

Palánki Ferenc megyéspüspök háláját fejezte ki a kezdeményezésért, amelyben megmutatkozott az összefogás ereje. Köszönetet mondott mindazoknak, akik ötleteikkel, munkájukkal és adományaikkal részt vettek a nehéz sorsú családok megsegítésében.

A főpásztor hangsúlyozta: Debrecen ökumenikus lelki központ is, és ez most megmutatkozott abban is, hogy a város vezetése a felekezetekkel összefogva odafigyel a bajba jutott emberekre.

Az adománygyűjtésbe a kisiskolás gyermekek is bekapcsolódtak: hazavitték az erre a célra elkészített tasakokat, amelyeket a család megtölthetett tartós élelmiszerrel. Így ők is megtapasztalhatták, hogy ebben a világban egymásra vagyunk utalva. Fontos, hogy belássuk: senki nem elég csak önmagának – mondta Palánki Ferenc.

A megyéspüspök kiemelte, hogy a város közösségének összefogásában egyetlen szempont számított: a rászorulók megsegítése. Nem nézték azt, hogy a nehéz helyzetben lévő embertársuk tartozik-e valamilyen vallási közösséghez, vagy hogy melyik felekezet tagja. Rászorultsági alapon segítik őket, hogy találkozhassanak azzal a szeretettel, amelyre Jézus tanított.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír