Több ezer szlovák zarándok ünnepelt együtt Máriapócson

Ötven autóbusznyi szlovák hívő hatvan pappal és három püspökkel együtt érkezett szeptember 15-én reggel Máriapócsra, hogy az idén először metropóliai szinten szervezett zarándoklaton vegyenek részt, és imádkozzanak a Könnyező Istenszülő ikonja előtt.

A felvidéki magyarok már a rendszerváltás óta járnak nagyobb számban Máriapócsra. Az első kisebb szlovák zarándokcsoport 2001-ben érkezett nemzeti kegyhelyünkre, a búcsúrendbe pedig néhány évvel később be is került a szlovák ajkúak zarándoklata Máriapócsra. Ezt országos szinten most először szervezte meg az Eperjesi Metropólia.

Az akathisztosz eléneklése után a 11 órakor kezdődő Szent Liturgia kezdetén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita köszöntötte a zarándokokat, aki hangsúlyozta, hogy Máriapócs mindenkié, hiszen mindannyian Mária gyermekei vagyunk. Példásnak nevezte a szlovákok ragaszkodását az Istenszülőhöz, és örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számban eljöttek a máriapócsi Istenszülőt köszönteni.

A Szent Liturgiát Jonáš Maxim eperjesi érsek-metropolita vezette Cyril Vasiľ kassai megyéspüspökkel és Milan Lach pozsonyi segédpüspökkel együtt. A Szent Liturgia alatt folyamatos volt a gyóntatás, a zarándokok hosszú sorokban járultak a Szent Eucharisztiához.

Méltó ünnepe volt ez mind az Istenszülőnek, mind nemzeti kegyhelyünknek.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír