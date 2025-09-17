Több ezer szlovák zarándok ünnepelt együtt Máriapócson

Hazai – 2025. szeptember 17., szerda | 16:33
39

Több ezer szlovák ajkú görögkatolikus hívő zarándokolt Máriapócsra hétfőn délelőtt. A Hétfájdalmú Szűzanya szeptember 15-i ünnepe 1993 óta nemzeti ünnep és munkaszüneti nap Szlovákiában.

Ötven autóbusznyi szlovák hívő hatvan pappal és három püspökkel együtt érkezett szeptember 15-én reggel Máriapócsra, hogy az idén először metropóliai szinten szervezett zarándoklaton vegyenek részt, és imádkozzanak a Könnyező Istenszülő ikonja előtt.

A felvidéki magyarok már a rendszerváltás óta járnak nagyobb számban Máriapócsra. Az első kisebb szlovák zarándokcsoport 2001-ben érkezett nemzeti kegyhelyünkre, a búcsúrendbe pedig néhány évvel később be is került a szlovák ajkúak zarándoklata Máriapócsra. Ezt országos szinten most először szervezte meg az Eperjesi Metropólia.

Az akathisztosz eléneklése után a 11 órakor kezdődő Szent Liturgia kezdetén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita köszöntötte a zarándokokat, aki hangsúlyozta, hogy Máriapócs mindenkié, hiszen mindannyian Mária gyermekei vagyunk. Példásnak nevezte a szlovákok ragaszkodását az Istenszülőhöz, és örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számban eljöttek a máriapócsi Istenszülőt köszönteni.

A Szent Liturgiát Jonáš Maxim eperjesi érsek-metropolita vezette Cyril Vasiľ kassai megyéspüspökkel és Milan Lach pozsonyi segédpüspökkel együtt. A Szent Liturgia alatt folyamatos volt a gyóntatás, a zarándokok hosszú sorokban járultak a Szent Eucharisztiához.

Méltó ünnepe volt ez mind az Istenszülőnek, mind nemzeti kegyhelyünknek.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye 

Magyar Kurír

#egyházmegyék #görögkatolikus #kegyhelyek #Szűz Mária #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató