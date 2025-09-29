Tokodi Lászlót nevezték ki újra a debreceni domonkos rendház házfőnökévé

A kinevezést szeptember 17-én, az esti szentmise előtt Major Pius testvér olvasta fel. Ezt követően az új elöljáró Kostecki Andrzej OP, a Magyarországi Domonkos Rendtartomány vikáriusa előtt letette a hitvallást, majd a kinevezési okirat aláírásával hivatalát ismét elfoglalta.

Tokodi László testvér házfőnöki szolgálata mellett továbbra is a Szent László domonkos templom plébániai kormányzója, valamint a domonkos rend Szent II. János Pál Intézetének elnöke.

Forrás és fotó: domonkosok.hu

