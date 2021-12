Tornateremmel bővült a nyírtelki katolikus iskola

„Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen …” Madách Imre Az ember tragédiája című drámájának kezdősorai hangzottak el Horváth-Bócsi Irén, a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola vezetője ünnepi beszédében.

Jól esik mindannyiunknak megpihenni. A nagy mű létrejöttében sokáig csak reménykedhettünk – fogalmazott az intézményvezető, megköszönve a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 450 millió forintos támogatását.

A beruházás legnagyobb eredménye, hogy míg eddig két – egymástól három kilométer távolságban lévő – épületben folyt a nevelés-oktatás, decembertől mindez egy intézményben valósulhat meg. Éveken keresztül az alsó tagozat az Iskola utcai épületben, a felső tagozat pedig a Petőfi úti épületben volt elhelyezve. A Petőfi úti épület a beruházást követően visszakerül Nyírtelek város üzemeltetésébe. Nem iskolaként fog funkcionálni, az önkormányzatnak más terve van az épülettel. Nyírtelek egyetlen általános iskolája továbbra is a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában lévő intézmény – tájékoztatta a jelenlévőket az igazgatónő.

A 2017-ben egyházi fenntartásba került intézményben a támogatásból 600 négyzetméteres tornatermet építtettek 200 négyzetméternyi kiszolgáló helyiséggel, továbbá napelemes rendszert és új kondenzációs kazánokat telepítettek az iskola egész épületében, valamint kibővítették a nevelői szobát és új irodákat, négy új tantermet, három csoportszobát, kápolnát alakítottak ki. A kápolna megáldására később kerül sor.

Az intézményvezető köszönetét fejezte ki a jelen lévő vendégeknek is, akik mindannyian részt vettek valamilyen formában a munkálatokban.

„Őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged!” – idézte beszédében a Szent Anna Katolikus Általános Iskola mottóját Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, arra figyelmeztetve, hogy ez a gondolat mindenkire érvényes. „Ha ezt tudjuk követni, akkor sok mindet rendbe tudunk tenni saját és közösségeink, valamit az ország életében is” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy közel tíz év alatt háromszorosára növekedett az alapfokú és középfokú iskolák támogatása, így nem is kérdés, hogy ebből az egyházi iskoláknak is részesedniük kellett, ami meg is történt a fejlesztések tekintetében is. A politikus köszönetet mondott az egyházmegyének, Nyírtelek város vezetésének, a szülőknek, pedagógusoknak is az összefogásukért.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a jelenlévőkhöz szólva azt emelte ki, hogy ha a zsoltárok világa találkozik az ember szívének világával, akkor Isten világa valósul meg a szívben – az Egyház és az egyházmegye azért tart fenn iskolákat, hogy ez már gyermekkorban megtörténhessen.

Az Egyház nem intézményeket akar, hanem az evangéliumot, Isten szeretetét hirdetni, rajtuk keresztül másokhoz eljuttatni, megéreztetni. „Mi úgy tekintünk az intézményekre, mint eszközökre Isten szeretetének közvetítésében. Ehhez valóban nagy összefogásra, olyan jó emberekre van szükség, akik készséggel vállalják az együttműködést a saját szintjükön: állami, önkormányzati, egyházmegyei, intézményi szinten. Ha mindenki hozzáteszi azt, ami rajta múlik, akkor csodák fognak születni, megérezhetjük, hogy az emberé a munka, Isten pedig megáld bennünket” – fogalmazott a püspök.

Elmondta, hogy főpásztori szolgálatának elmúlt hat éve alatt tizenhat alkalommal történtek megáldások az egyházmegyei fenntartású köznevelési intézményekben. „A dicsőség Istené. Mi a munkatársakkal csak rendelkezésre álltunk, éltünk a lehetőségekkel, intézményeket vettünk át, önerőből, támogatásokból felújítottunk, új tagintézményeket építettünk. Az Egyháznak van tapasztalata abban, hogyan kell Isten rendelkezésére állni, aki mindennek a forrása. Erre az együttműködésre hívtuk meg az itt élőket, dolgozókat, tanulókat, hogy Isten eszközei, munkatársai legyünk, hogy megláthassuk a csodát, amit Isten rajtunk keresztül valósít meg.”

Dolgozzunk továbbra is együtt Isten szándéka, akarata szerint, így kérjük életünkre, környezetünkre, munkánkra, szeretteinkre, a gyermekekre Isten áldását! – zárta gondolatait a főpásztor, majd megáldotta az új termet és a kibővített épületet.

Az ünnepségen Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Szekeres József, Nyírtelek polgármestere is beszédet mondott.

Az ünnepségen jelen volt Törő András püspöki irodaigazgató, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgató (EKIF), a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye intézményvezetői, más közjogi és egyházi méltóságok, valamint a Szent Anna-iskola nevelőtestülete és diákjai.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír