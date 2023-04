Történelmi időben látogat el hozzánk Ferenc pápa – Az erdélyi magyarok is várják a Szentatyát

– Püspök atyának többször volt alkalma találkozni a Szentatyával. Milyen benyomást tett Önre?

– A Szentatyával találkozni mindig a megerősödés forrását jelentette számomra. Nemcsak Ferenc pápára gondolok, hanem XVI. Benedekre és Szent II. János Pálra is, akikkel volt alkalmam többször is személyesen találkozni. Nehéz ezt szavakban kifejezni, de az egység, az együvé tartozás élményét nyújtotta számomra minden ilyen találkozás.

Ami Ferenc pápát illeti, minden alkalommal az odafigyelést tapasztaltam nála: minden találkozásban, még akkor is, ha csak pár percig tartottak, a bizalmat és bátorítást élhettem át.

– Ha Ferenc pápa szavaira utalunk, miszerint csíksomlyói látogatására a magyarsággal való találkozásként tekint, mi, magyarok immáron harmadik alkalommal láthatjuk vendégül a Szentatyát. Csíksomlyói látogatása miben jelentett megerősítést az erdélyi és az egész magyarságnak?

– Biztos az, hogy nagy ajándék volt számunkra, az erdélyi történelmi egyházmegyék számára, de az egész magyarság számára is a 2019-es látogatás, amely Románia több városát és közösségét érintette, többek között Erdélyt is, és a csíksomlyói kegyhelyet. „A pápa eljött hozzánk” – fogalmaztam akkor, és most is ebben a mondatban látom kifejezve azt, hogy miért fontos számunkra ez a látogatás. Valakit meglátogatni ott, ahol él, egyrészt a tisztelet jele, másrészt pedig a kapcsolat kifejezése, azé a kapcsolaté, amelyet folytonosan mélyíteni szeretnénk.

A pápa ezt tette: eljött Csíksomlyóra, ahová elzarándokoltak egyházmegyéink hívei, papjai, püspökei, és ott ismert meg bennünket jobban; azt is mondanám, hogy ott ismerhetett meg igazán bennünket, ismerhette meg hitünket, ragaszkodásunkat, hűségünket.

Ez a látogatás tehát jó alkalom volt a Szentatyának arra, hogy a közelségéről biztosítson bennünket, ugyanakkor elfogadja a mi ragaszkodásunkat és tiszteletünket iránta.

– Részt vett az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményein és a Statio Orbis szentmisén. Hogyan emlékezik vissza a nemzetközi egyházi eseményre és a pápa látogatására?

– Nagy ajándékként éltem meg a Szentatya budapesti látogatását a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Tudjuk nagyon jól, hogy milyen körülmények között sikerült megszervezni ezt a kongresszust. A járvány sokféle következménye nem akadályozta meg a magyar egyházat abban, hogy egy világméretű és missziós jellegű esemény megszervezését vállalja és komoly erőfeszítések árán teljesítse. Ezt az emberfeletti munkát maga a Szentatya áldotta meg, aki eljött közénk bemutatni a legszentebb áldozatot, hogy velünk együtt és értünk imádkozzon.

Nagy élmény volt ez számunkra, és nagy reménységgel töltött el bennünket a pápa ígérete, aki már akkor azt mondta, hogy ismét el fog látogatni Magyarországra.

Böcskei László a nagyváradi székesegyházban húsvét ünnepén

Biztosan hatott rá a vendégfogadók kedvessége, öröme, de talán még inkább hitük és hűségük. Szerintem ez készítette elő az utat a mostani látogatáshoz.

– Erdő Péter bíboros, prímás és Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke meghívták a külhoni magyarokat is az apostoli látogatásra. Hogyan fogadták a meghívást, és hogyan készülnek a látogatásra?

– Nagy örömmel fogadtuk a meghívást, és örömmel várjuk a találkozást. Ha megengedett számomra az, hogy nagyon őszinte legyek: nem is számítottunk másra. Hiszen

a magyar egyház, élén Erdő Péter bíboros úrral és Veres András püspök úrral, a MKPK elnökével, mindig nagy figyelmet mutatnak irántunk, határon túli egyházmegyékre, magyarokra.

Annyi sok alkalom adódik a találkozásra, és mindig az igazi testvériséget tapasztaljuk és éljük meg az ünnepeken, évfordulókon, közös lelkigyakorlatokon. Nagyon hálásak vagyunk ezért a bíboros úrnak és az MKPK minden főpásztorának. Ezért is örülünk annak, hogy mi is ott lehetünk a Szentatya budapesti látogatásán. Köszönjük a lehetőséget.

– A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (CER) állandó tanácsainak tagjai Nagyváradon találkoztak 2022. szeptember 26–27-én, ahol a megbeszélés egyik napirendi pontja volt az ukrajnai háború kapcsán a menekültek megsegítése. A Szentatya Budapesten, a Rózsák terei templomban találkozni fog szegényekkel és menekültekkel. Miért fontos a felebaráti szeretet kifejezése minden rászoruló felé és miért hangsúlyos ebben a pápa gesztusa?

– Nagyon örülök annak, hogy szóba kerül a két püspöki konferencia közötti kapcsolat kérdése is. Az állandó tanácsok tagjai valóban Nagyváradon találkoztak az elmúlt év őszén, folytatva az évekkel ezelőtt megkezdett sorozatot, amelynek Budapest és a mi székvárosunk felváltva ad otthont. Visszagondolva az utolsó ilyen találkozóra, elevenen él bennem annak az öröme. „Jó volt együtt lenni!” – mondták a Román Püspöki Konferenciát képviselő püspökök.

A romániai és a magyarországi püspöki konferencia állandó tanácsainak 2022. szeptemberi találkozója Nagyváradon

Valóban fontos és egyben hasznos is a kapcsolatok építése, elmélyítése és a gondolatok megosztása.

A tapasztalatok megosztásán keresztül hitelesebb választ tudunk adni a felmerülő kérdésekre. Ezért jó egymásra figyelni, ezért jó egymástól tanulni. Az elhúzódó háborús helyzet cselekvésre szólít fel bennünket. Egymás felkarolása és megsegítése ilyenkor az irgalmasság különösen is sürgető cselekedete, ami el kell hogy jusson a háború áldozataihoz, az ártatlan néphez, öregekhez, gyermekekhez, szenvedőkhöz. Fontosak ezek a konzultációk, hisz a megsegítés sokféle útján az együtt haladás növeli a segítségnyújtás hatékonyságát. Különösen is bátorító számunkra a Szentatya kiállása ebben a krízishelyzetben, és arra ösztönöz bennünket, hogy a béke és a kiengesztelődés eszközei legyünk, miközben nem zárkózunk be a rászorulók előtt.

– Nyolc nap múlva érkezik Ferenc pápa Budapestre. Mit vár a Szentatya apostoli útjától?

– Ma is tárgyaltunk a püspöki hivatal munkatársaival a közelgő pápalátogatásról. Próbáltam rávilágítani arra is, hogy a szervezési feladatokon túl – buszok szervezése, csoportok összehangolása, programok ismertetése stb. – gondoljunk az esemény történelmi fontosságára.

Sajtóapostolok találkozója Nagyváradon (2019)

Egy olyan történelmi időben látogat el hozzánk a pápa – rövid idő leforgása alatt másodszor –, amikor Európa és az egész világ a társadalmi és morális krízisek hatalmas kihívásaival szembesül.

A pápa látogatása üzenetértékű, és ezért most ott kell lennünk, ahol a pápa van. Sokszor aggodalommal tekintünk a jövő felé, nem tudjuk, mit tartogat számunkra a holnap. De tudnunk kell azt, hogy a holnap alakítása a mi kezünkben van.

Ferenc pápa ezt akarja üzenni a magyar egyháznak: ha egy jobb világot akarunk, akkor tennünk kell azért, hogy az evangélium üzenete életet alakító erővel érintse meg az embereket. Remélem, hogy az ő üzenete befogadásra talál az emberek szívében. Imádkozom azért, hogy a pápa jól érezze magát Budapesten, erősödjön a hitünk az ő jelenlétében, és szavai életet fakasszanak közösségeinkben.

Szerző: Kuzmányi István

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/Varad.org

Magyar Kurír