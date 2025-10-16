Történelmi találkozás Mozambikban – Cabo Delgadóban egy püspök muszlim vezetőkhöz látogatott

A püspök az egyházmegyéjéhez tartozó 28 plébánia egyikén, a Fatimai Miasszonyunk-plébánián tett lelkipásztori látogatást. Komoly aggodalmát fejezte ki a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyeket október 10-én, csütörtökről péntekre virradó éjszaka a dzsihadista erők követtek el: Cabo Delgado tartományban felgyújtottak egy templomot az ország északi részén, gyerekeket raboltak el, és megfélemlítették az embereket.

„Amióta az Iszlám Állam errefelé erőszakoskodik – magyarázta –, az embereknek igazolványra van szükségük ahhoz, hogy bármilyen szolgáltatáshoz hozzáférjenek, különben az életüket kockáztatják.”

„Bár az afrikai ország északi régiói már nyolc éve az iszlamista radikális csoportok áldozatai és a becslések szerint több mint egymillió belső menekültje és hatezer halottja van már az erőszaknak, nagyon keveset beszélnek erről – jegyzi meg Osório püspök. – A média mostanában ejtett róla némi szót, különösen azóta, hogy XIV. Leó pápa augusztus 24-én, vasárnap, az Úrangyala imádság végén kifejezte közelségét Cabo Delgado lakosságához, akik – mint mondta – »egy olyan bizonytalan és erőszakos helyzet áldozatai, amely sok ember halálát és elmenekülését okozza«.”

„Szintén fontos volt – tette hozzá a püspök – Paul Richard Gallagher érsek, a Vatikán államközi kapcsolatokért felelős titkárának felszólalása az ENSZ 80. közgyűlésén, szeptember 29-én. A különösen aggasztó helyzetek között Cabo Delgadót is megemlítette, amely a Száhel övezet és Afrika szarva mellett a dzsihadista fenyegetés alatt álló instabil területek közé tartozik.”

Lelkipásztori látogatására visszatérve Osório, aki azzal kezdte püspöki szolgálatát, hogy augusztus 31-én az ország északi részére utazott, elmondta, nem volt könnyű utazás, már csak az utak miatt sem, amelyeken végig kellett menniük. „Úgy döntöttem, hogy első lelkipásztori látogatásomat a periférián kezdem, egy problémás és kihívásokkal teli területen. A bajonei az egyházmegye leginkább iszlamizált területén fekvő plébánia, ezért számomra lelkipásztori prioritásnak kell lennie.”

Földutak vezetnek arra, tele veszéllyel. A bajonei plébánia, 270 kilométerre Quelimanétől 140 közösséget fog össze. Osório püspök a központi misszió mellett három lelkipásztori régióját is felkereste, amelyek mindegyike mintegy 50 közösséget foglal magában Tapata, Macura és Tapaliwa területén.

„Találkozót kértem a muszlim vezetőktől, akik eleinte nagyon bizalmatlanul fogadtak. Korábban békés volt az együttélés, a nem fundamentalista iszlám mozgalom visszafogottan működött, de mostanra az országban terjed az iszlamizáció. A látogatás után azonban a muszlim vezetők köszönetet mondtak a találkozóért, mert ez volt az első alkalom, hogy egy püspök felkereste őket. Megemlíteném, hogy 40 kilométeren belül körülbelül 45 mecsetet láttunk, mind új építésű volt.”

Lelkipásztori szolgálata kezdetén Quelimanében a püspök elmondta, hogy autóval akarja bejárni az egyházmegyét, 1700 kilométernyi utat megtéve két nap alatt, „hogy ne a repülőtérről, hanem a periféria felől lépjek be az egyházmegyébe, 400 kilométernyire a székesegyháztól, ahol a közösség mintegy száz tagja várt rám. A perifériától indultam a központ felé”.

A beszélgetés végén Osório örömét fejezte ki, hogy részt vehetett a missziók és a migránsok jubileumán, amelyet október 4-én és 5-én tartottak Rómában, ahová több mint száz ország zarándokai érkeztek az alkalomra.

Forrás: Fides.org

Fotó (illusztráció): Consolataafrica.org; Vatican News; Fides

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír