Tóth Tamás, az MKPK titkára magyar szentmisét celebrált Helsinkiben

A Magyar–Finn Katolikus Egyesület – rövidített nevén Mafinka – három éve alakult meg, azonban a Mafinka Egyesület elnöke és felesége már 27 éve szerveznek magyar nyelvű katolikus szentmiséket Finnországban. Az első szentmisét Bárány Béla atya celebrálta. Kezdetben évi egy-két szentmise szervezésére volt lehetősége a Finnországban élő magyar nyelvű közösségnek, de az elmúlt öt évben pályázatokkal és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával ennél gyakrabban, az elmúlt két évben már havi rendszerességgel szerveződhettek a szentmisék. Az MKPK támogatásáért a finnországi magyar közösség nagyon hálás, és nagy szeretettel fogadták ezúttal az MKPK titkárát, Tóth Tamás atyát. A nagy hó, a hideg, -17 fok nem tartotta távol a közösség tagjait, akik lelkesen vettek részt a misén. A közösség kórusa orgonás és gitáros énekeket énekelt. A kórusban négy fiatal is részt vett, akiknek angyali hangja betöltötte a kisebb méretű katedrálist.

A szentbeszéd alapjául az évközi 6. vasárnap evangéliuma szolgált (Mk 1,40–45), mely egy leprás beteg meggyógyítását beszéli el. A homíliában Tóth Tamás atya kiemelte az evangélium azon mozzanatát, ahogy a leprás ember Jézust megszólította. Bármiféle követelés nélkül csupán ennyit mondott: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem.” Ezzel alázatosan Isten kezébe helyezte életét. Tamás atya elmondta, a lepra Jézus korában gyógyíthatatlan fertőző betegség volt, mely a társadalom szélére taszította azokat, akik elkapták. Nagy bizalom kell ahhoz Isten kegyelmében, hogy ilyen helyzetben is teljesen rá tudjuk bízni az életünket. A modern ember számára minden szinte azonnal elérhető, mindenhez joga van. Ha most pusztítana egy hasonló járvány, sokan követelnék Istentől a gyógyulásukat. Tamás atya ezzel szemben felhívta a figyelmet az alázat fontosságára. Meg kell tanulnunk bízni Istenben, és a kezébe helyezni az életünket, ahogy az evangéliumban a leprás ember is tette.

A szentmise után a közösség tagjai a szokásos módon szeretetvendégséget tartottak a Szent Henrik-plébánia közösségi termében. Itt a híveknek lehetőségük volt személyesen is találkozni és beszélgetni Tóth Tamás atyával. Egyikük rózsafüzérek megáldását kérte az MKPK titkárától, aki a kérésnek szívesen eleget tett.

Visszautazása előtt Tóth Tamás meglátogatta Helsinki vallásos vonatkozású nevezetességeit is. Egy rövid városnéző séta keretében megtekintette a finn fővárosban álló lutheránus, illetve ortodox székesegyházat, a Sziklatemplomot, valamint a Szűz Mária-templomot, amely a város másik katolikus temploma. Ebéd után lehetősége nyílt meglátogatni az espoói székesegyházat, mely 1480–90 között épült eredetileg katolikus katedrálisnak. Az öreg kőtemplom, annak szerkezete, oltára és freskói mély benyomást tettek Tamás atyára. A közösség képviselői a reptéren vettek búcsút az MKPK titkárától, kifejezve hálájukat lelkipásztori szolgálatáért.

Szerzők: Szűcs Áron és Szandra, Markócs Máté

Forrás: Magyar–Finn Katolikus Egyesület

Magyar Kurír