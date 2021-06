Továbbfejlesztik a Mária Út Pest megyei szakaszát

A Mária Út nyugat–keleti és észak–déli szakaszai a leágazásokkal együtt közel ötven települést érintenek Pest megyében. A zarándoklat fellendítése turisztikai kitörési pont lehet itt, hisz a látogatottság remélt gyarapodásából, a zarándokút mentén lévő településeken történő fogyasztásból vagy a kegytárgyak eladásából származó bevételre hosszú távon építhetnek az önkormányzatok. A világban és hazánkban évről évre gyarapszik a zarándokok száma, s a vallási okokból útnak indulók új zarándokutakat keresnek. A megyei idegenforgalom ilyen irányú pezsdülése új munkahelyeket is teremthet.

Pest Megye Önkormányzata a Mária Út Közhasznú Egyesület szakmai támogatásával fejleszti a Mária Út Pest megyei szakaszának táblarendszerét információs és irányító táblák kihelyezésével, ezen felül pedig három helyszínen – „A Mária Út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű társprojekt keretében létrejövő épületekben Perbálon, Hévízgyörkön és Kistarcsán – információs kioszkok elhelyezésére is sor kerül. A projekt leginkább előremutató fejlesztése egy innovatív, online hozzáférhető útvonalbemutató rendszer lesz, amely révén a zarándokútvonal Pest megyei részét lehet majd virtuálisan bejárni. Ennek természetesen nem a zarándoklatok kiváltása a célja, hanem elsősorban azok tervezéséhez és a megfelelő felkészüléshez fog segítséget nyújtani a felhasználók számára.

A Mária Út – Közép-Európa zarándokútja – kelet–nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet. A teljes hossza mintegy 1400 kilométer és mintegy 400 települést kapcsol össze. A zarándokút, illetve a zarándokturizmus különleges lehetőséget teremt a közösségek számára. Hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, az emberek közötti kapcsolatok és a helyi, térségi identitás erősítéséhez. Egyszerre szolgálja a munkahelyteremtést, a helyi gazdaság és azon belül a szálláshely- és vendéglátás szolgáltatásainak fejlődését, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy jelentős mértékben elősegíti a közösség részvételén és társadalmi felelősségvállaláson alapuló kezdeményezések sikerét is. A települések egyenként és együtt is erősebbek lehetnek a zarándokturizmus fejlődésével. A kevésbé látogatott és viszonylag elzárt települések bekapcsolásával – a vidéki térségek feltárásával – a Mária Út egyedülálló missziót tölthet be.

