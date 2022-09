Továbbképzésre hívták a Kaposvári Egyházmegye plébániáin szolgáló akolitusokat

„Mennyei Atyánk! Hálát adok neked az akolitusokért! Köszönöm, hogy meghívtad őket és köszönöm hogy igent mondtak! Köszönöm mindazt, amit az Egyházért, az egyházban végeznek. Áldd meg a munkájukat és adj nyitott szíveket, hogy a szolgálatukat örömmel fogadják.” E szavakkal köszöntötte a főpásztor a jelenlévőket, aki előadásában a békességteremtésről beszélt, amely téma szavai szerit, ha lehetséges, az Ukrajnában zajló háború miatt még aktuálisabb, mint eddig bármikor.

„Addig, ameddig győzni akarok a kapcsolataimban, ameddig meggyőzni akarok mindenáron, addig nincs béke” – fogalmazott Varga László, rámutatva: ez a Pax Romana békéje, a Római Birodalomban élők számára ugyanis bár béke volt, ám senki másnak körülöttük. Még a kompromisszumkötés sem az igazi – magyarázta, mert az egyfajta fegyverszünet csak. Nem a szívben születik.

De létezik másfajta békességteremtés is. Jézus arról tett tanúságot, hogy a béke akkor valósul meg, ha valaki meghozza érte a szeretetáldozatot, felajánlva azt a békéért. És ez akkor is érvényes, amikor azt mondja: „úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé” (Lk. 10,3). Mert Jézus békéje csak a mennyek országának távlatában működik. Ahogyan meg is mondta: „békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek”, de „nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja”(vö. Jn. 14,27) – mutatott rá a főpásztor.

Az akolitus-képzésen elhangzott előadás IDE kattintva meghallgatható.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Kling Márk



Magyar Kurír