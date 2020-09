Továbbra is számítunk segítségükre – Elismerést kaptak a karitászosok

A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete egyházmegyénként gyűjtötte össze a járványhelyzetben aktív önkénteseinek névsorát, és külön-külön, személyre szóló oklevéllel mondott köszönetet a közel ezer segítő áldozatos munkájáért.

A koronavírus-járvány kitörésével jelentősen emelkedett a segélykérések száma. A Katolikus Karitász eddigi szolgálatának legfontosabb része volt a bajbajutottakkal való közvetlen találkozás, amit a vírushelyzet alapjaiban változtatott meg, és újra kellett gondolni a segítő tevékenységet. Az önkéntesek a megfelelő óvintézkedések betartásával élelmiszercsomagokkal, tisztasági szerekkel segítették az ebben a helyzetben még kiszolgáltatottabbá váló rászorultakat, akik sok esetben munkahelyüket vesztették el, vagy a rezsiköltségeik fizetésével maradtak el.

A Székesfehérvári Egyházmegye mintegy hetven karitászcsoportja hatékonyan és szervezetten működött az elmúlt időszakban is, nem állt meg a segítő munka a korlátozások ellenére sem. Spányi Antal püspök, Écsy Gábor karitászigazgató és Nagy Lajosné egyházmegyei karitászigazgató továbbra is számít a plébániai önkéntesek munkájára. Nemcsak a helyi lehetőségek kihasználásban, hanem a karitászközpontba érkező adományok, segélyek szétosztásában, a megkezdett karitászakciók folytatásában is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Karitász/Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír