Tréningen vettek részt a pécsi kórházlelkészség önkéntesei

A tréning során olyan gyakorlatokra és játékokra kerül sor, amelyek valódi fizikális megtapasztalásokat adnak a résztvevőknek arról, milyen szituációkkal találkozhatnak a hétköznapokban. Erre épültek a kommunikációs gyakorlatok is – magyarázta Hoffmanné Toldi Ildikó tréner. A tréning végén a beteglátogatás gyakorlati tapasztalatai kerültek terítékre a szolgálat hatékonyabb és sikeres végzése céljából.

Asztalos Lívia kórház-pasztorációs munkatárs elmondta, azt szeretnék, hogy a kórházat látogató önkéntesek évente legalább kétszer képzésen vegyenek részt, mely lehet kommunikációs, csoportdinamikai, önismereti tréning, de csapatépítés is. Mindez egybevág a Pécsi Egyházmegye gyakorlatával, hiszen áldoztatóknak és igeliturgiát tartóknak is évente két képzést tart a pasztorális iroda.

Dohány Zoltán, a Kórházlelkészség vezetője nagy igényt lát a beteglátogatók, azaz a kórházlelkészség önkénteseinek szolgálatára. A pécsi után Szekszárdon is alakult beteglátogató csoport. A kórházlelkész elmondta, az önkéntes beteglátogatók elsősorban arra kapnak felkérést, hogy hallgassák meg a betegeket, beszélgessenek velük. Hozzátette: emellett nyilván arra is megbízást kapnak, hogy fölkínálják az Egyház szentségi gazdagságát, viszont ez sok esetben egy folyamatnak a végén következik. Ajtóstól nem lehet berontani a házba, nem mindenki gyakorló hívő, aki bekerül a kórházba. Esetleg csak kezd a Jóistenhez visszafordulni; és vannak, akik nem katolikusok vagy esetleg nincsenek is megkeresztelve. Az önkénteseknek feléjük is van küldetése. Őket is szívesen meghallgatják, és szívesen beszélgetnek velük, ha igény mutatkozik erre.

A pécsi Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség elérhetőségei: Telefon: 06-30/702-0133 (a nap 24 órájában hívható) E-mail: korhazlelkeszseg@pecs.egyhazmegye.hu

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Harasztovics Arnold, Asztalos Lívia

Magyar Kurír