Turistából zarándokká válni – XIX. Arcus Temporum Művészeti Fesztivál Pannonhalmán

A Pannonhalmi Főapátság nem szeretne és nem is tud csak mint nemes kulissza szolgálni. Hisz a Szent Hegy egy élő szerzetesközösség otthona, ahová az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál napjaiban meghívják az irodalom, a képző- és zeneművészet jeles képviselőit és a közönséget. A monostorban így találkoznak egymással a létrehozói, a befogadói és a testvérek mint őrzői a kultúrának. Ahogy Dejcsics Konrád OSB, a fesztivál igazgatója mondja: küldetésüknek érzik, hogy a főapátságba érkezők turistákból zarándokokká váljanak ebben a három napban.

Az átalakulás részben a fizikai út megtételére vonatkozik, hisz a vendégek elzarándokolnak Pannonhalmára, de sokkal inkább azt a lelki folyamatot jelenti, melynek során közelebb juthatunk önmagunkhoz és a bencések hite szerint Istenhez. Az Arcus Temporum fesztivál zarándokútján a keretet a szerzetesközösség imádságos napirendje adja – a résztvevők bekapcsolódhatnak az évezredes hagyományokba, és a szerzetesekkel együtt vehetnek részt az imaórákon. A liturgikus alkalmak mellett a testvérek által felajánlott programokon monostorukat, a gyűjteményeiket és az életüket mutatják be a látogatóknak a bencések.

A Zsoltár a buszmegállóban program igazán különlegesnek ígérkezik. Ezen az alkalmon arra igyekszik rámutatni Lőrinc testvér, hogy a zsoltárimádságok hogyan szolgálhatnak megállóként a hétköznapok zarándokútján. A szerzetessel budapesti tanulmányai idején többször előfordult, hogy a buszra várva zsoltárokat imádkozott. Ebből a tapasztalatból merítve hívja az érdeklődőket, hogy előbb a főapátság kapuja előtt, szinte a buszmegállóban mondjanak el vele egy-egy zsoltárt. Majd – ahogy a mindennapokban is elkísérnek – odakintről valahova belülre, egy otthonosabb környezetbe viszik magukkal a szövegeket a jelenlévők. Miközben felsétálnak a diákkápolnába, talán észreveszik, hogy a Szentírás szavai zarándokútra kelnek bennük, és keresik úticéljukat, ahol igazán találkozhatnak velük.

Várszegi Asztrik emeritus főapátot hallgatni mindig egyedülálló élményt nyújt, s erre az idei Arcus fesztiválon is lehetőség nyílik. Asztrik atya Fülöp testvérrel egy izgalmas beszélgetés során keresi a választ a Ferenc pápa által feltett kérdésre: Miként kellene a harmadik évezredben közösségben és párbeszédben Isten zarándoknépeként élni? A Szentatya ugyanis e gondolatkör mentén hívja közös, szinodális gondolkodásra a katolikusokat 2021 és 2024 között.

Az Arcus vendégei azt is felfedezhetik, hogy a főapátság nemcsak az épített és természeti örökség, de a hangszerek tekintetében is különleges hely. Az apátság több száz éves orgonáiról Konrád atya ad szemléletes eligazítást, és Kiss Zsolt, a pannonhalmi bazilika karnagya meg is szólaltatja azokat, miközben további érdekességekbe is beavatják az Orgonatúra résztvevőit.

Hogy mit jelent úton lenni – fizikálisan és lélekben –, azt a fesztivál művészeti vezetői, Győri Noémi és Madaras Gergely, valamint Halmos Ábel és Ontko Henrik bencés szerzetesek is tudják. Zarándoktapasztalataikat megosztják a vendégekkel is, akik a zenéről, spiritualitásról, művészetről szóló beszélgetésükbe kapcsolódhatnak be.

Zarándok-, vagy ahogy a program címében szerepel, (élet)úti tapasztalataiba Barnás Ferenc, a fesztivál irodalmi díszvendége is beavatja a jelenlévőket. Életútja egyfajta rendhagyó zarándoklat. A kortárs író a munka világában – múzeumi teremőr és utcazenész is volt, máskor pedig zeneesztétikát tanított az ELTE-n –, és fizikailag is nagy utat járt be. Lelki síkon azonban talán még messzebbre jutott. „Kereső ember vagyok, amolyan hivatásos zarándok, aki a világban járva-kelve életünk-létezésünk alapkérdésein töprengve próbál gondolataival, elképzeléseivel, hitével és meggyőződésével összhangban élni és cselekedni.” Bagatell című műve is megelevenedik az Arcuson; Seress Zoltán Jászai Mari-díjas színművész felolvasószínházi előadáson kelti életre, Mispál Attila rendezésében. A könyv ugyancsak reflektál a fesztivál idei témájára, hisz a zarándoklat allegóriájaként is olvasható. A közönség egy igazán különleges előadásra készülhet, amelyben irodalom és zene összeforr. Időről időre egy-egy rezidens muzsikus is feltűnik a színen.

A két művészeti ág azonban nem csak ekkor találkozik a fesztiválon. A hangversenyek mindegyikén mint mottó elhangzik az írótól egy-egy idézet, amelyeket ő maga olvas majd fel. A koncertek a zarándoklat állomásait hivatottak megjeleníteni. Az eredeti elképzelések szerint öt hangversenyen csendültek volna fel a kortárs Arvo Pärt és a klasszikus Joseph Haydn darabjai, de végül öt és fél lett belőle. A szombati Sétálós koncert ugyanis két helyszínen zajlik: az első rész a Boldogasszony-kápolnában, a második már a Szent Márton-bazilikában. A kápolna befogadóképessége azonban jóval kisebb, mint a bazilikáé, így hamar teltházas lett a hangverseny. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel úgy döntöttek, hogy külön a második részre is biztosítanak jegyvásárlási lehetőséget.

Az Arcus Temporum spirituális, irodalmi és zenei alkalmait a képzőművészeti programok egészítik ki. A főapátság időszaki kiállítása, a fesztiválra némiképp megújult Zarándoklat tárlat mellett Tompai Noémi alkotásaiban gyönyörködhetnek a résztvevők. Noémi életének és művészetének a középpontjában is a zarándoklat áll. Útjait művészi módon dolgozza fel. Az így készült munkáiból nyílik kiállítás az Arcuson, Fényszövet címmel. Ezek mellett a Képzőművészeti, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak közös performatív előadásának a befogadóivá válhatnak a Szent Hegyre ellátogatók.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság



