Turkson bíboros a davosi Világgazdasági Fórumon: Vakcinát, földet, otthont és munkát mindenkinek

Létezik egy olyan világ, amely házhoz szállíttatja a bevásárlást, elkerülve a csoportosulásból adódó járványveszélyt, és van egy másik világ, amely nem teheti ezt meg. Az utóbbiban élő ember, ha enni akar, személyesen kell megvennie az ételt a piacon, ahol nincsenek előre kijelölt távolságtartási szabályok. Egyszerűbben: van egy világ, amelynek van otthona a család biztonságban tartásához, és van egy másik világ, amely nem rendelkezik ezzel a biztonsággal, mert nincs otthona, vagy már nincs olyan helye, amely méltó lenne erre az elnevezésre és nincs munkája, hogy megfizethesse a biztonságot.

Peter Turkson bíboros a járványtól még inkább sújtott szegénység világáról beszélt a davosi fórum rangos közönségének. A tanácskozást a világjárvány miatt idén virtuálisan tartják meg.

A bíboros egy olyan világot mutatott be, amelynek erősebb biztonságra van szüksége, mint amit a világjárvány szétvert. Az első lépés ehhez a vírusellenes kezelésekhez való hozzáférés egyenlő biztosítása. Ennek érdekében a pápa és az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma is többször felemelte hangját. „Azt látjuk, hogy a kormányok csak a saját népükre összpontosítanak, majd csak azután figyelnek másokra” – jegyezte meg felszólalásában Turkson bíboros, aki számos kérdésre is válaszolt. „Több ország is képes gyógyszer-előállításra, és ha a szellemi tulajdon védelmét enyhítenék, akkor a gyártást helyi szinten is meg lehetne oldani, ezzel mérsékelve a fertőzés terjedését. Új vírustörzsek is megjelentek, amelyek aggasztóak, például Dél-Afrikában, és ha felfedeznének alternatív terápiákat, az segíthetne a vészhelyzet kezelésében és a halálozási arány csökkentésében.”

Az oltás kérdése is kiemelt fontosságú ezen a globális találkozón, valamint a fórum célja a szegénységet megfékezése is – mielőtt az „vírussá” válna. A Szentszék gyors lépéseket tett a pápa által a járvány kapcsán létrehozott bizottságnak köszönhetően, amely egy szakértőkből álló munkacsoport, és az a feladata, hogy tanulmányozza a történteket és javaslatot tegyen a jövőképre vonatkozóan. „Egy ideje együttműködünk az úgynevezett népi mozgalmak csoportjaival. – hangsúlyozta a vatikáni prefektus. – Három kulcsfontosságú területet azonosítottunk: föld, munka és otthon. Ennek a három célnak a megvalósítására törekszünk most, hogy biztosítani lehessen az embereknek a helyet, ahol aludni tudnak, ez pedig annyit jelent, hogy védelmezni kell a családot is, valamint annak biztonságát és jólétét is óvni kell.”

Az az erőfeszítés, amelyet a pápa hónapok óta szorgalmaz, annak a világnak a lelkiismeretéhez szólva, amely rendelkezik a szükséges eszközökkel, eredményes lehet, ha egy világos értéken nyugszik: ha az ember áll a középpontban. Tavaly maga Ferenc pápa hívta fel erre a figyelmet, idén pedig Turkson bíborost tette szóvivőjévé. „Amikor az ember méltóságáról beszélünk, akkor nem köthetünk kompromisszumokat – figyelmeztetett a bíboros. – Ez a figyelem kérdése, aminek politikai választássá és cselekvési iránnyá kell válnia. Egy bizonyos ponton megpróbálunk olyan platformot létrehozni a szociális gazdaságpolitikával, amely képes arra, hogy gondoskodjon mindenkiről, mert az emberi család egyetlen, egymással összekapcsolt család. A szolidaritás, a gondoskodás gyakorlása teremt emberi testvériséget és terjeszti azt el” – zárta felszólalását Peter Turkson bíboros a davosi Világgazdasági Fórumon.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír