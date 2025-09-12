Udvardy György: A boldoggá avatás öröme és tapasztalata erőforrás számunkra

A főpásztor köszöntőjében kiemelte: „Nagy örömmel gyűlünk össze, hogy hálát adjunk ebben a körben is azért a nagy ajándékért, amire hosszú hónapokon keresztül készültünk, és aminek részesei lehettünk szombaton Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásában. Most már őt Boldog Bódi Mária Magdolnaként említhetjük, és így is kérhetjük az ő közbenjárását.”

Udvardy György hangsúlyozta: az ünnep mindig Istentől érkezik, aki nemcsak a lelki találkozás kegyelmét adja, hanem annak előkészítésében is különleges feladatot bíz azokra, akik szolgálhatják mások örömét.

A veszprémi érsek köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hónapokon, éveken át, vagy éppen az elmúlt hetekben vállaltak szerepet a boldoggá avatás előkészítésében: papoknak, plébániai közösségeknek, ministránsoknak, katolikus iskolák növendékeinek, valamint a határon innen és túlról érkezett zarándokoknak.

Homíliájában a főpásztor a boldogságmondások üzenetére irányította a figyelmet: minden ember vágyik a boldogságra, de Jézus arra tanít, hogy azt az ő követésében, az Isten országának törvényei szerint lehet megtalálni. Isten nem elvenni akar, hanem gazdagítani, betölteni, kitágítani. Boldog Bódi Mária Magdolnát azért mondjuk boldognak, mert az ő életében és vértanúságában a boldogságmondások valósággá váltak – fogalmazott Udvardy György érsek.

Kiemelte: a boldoggá avatás egyben a szentté avatás felé vezető út fontos állomása, amelyhez szükséges továbbra is imádkozni és bátor cselekedettel tanúságot tenni.

Kérhetjük Boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárását, és példája erőt adhat a mindennapi keresztény élethez – hangsúlyozta a főpásztor.

A szentmise végén Udvardy György külön köszönetet mondott a szervezésben, előkészítésben, a liturgia, zene, kommunikáció és a háttérfeladatok szolgálatában részt vevő munkatársaknak és segítőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a boldoggá avatás valódi közösségi élménnyé váljon.

„Nagyon köszönöm mindenkinek az időt, az energiát, a felkészültséget és legfőképp a kedvességet. Ez az, ami előrevisz bennünket. Ezt az örömet és tapasztalatot vigyük magunkkal, mert erőforrás számunkra” – zárta szavait az érsek.

Udvardy György veszprémi érsek beszéde teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

