Udvardy György érsek nagyböjti üzenete

A nagyböjt, a húsvét a döntésnek az ideje. „Válaszd az életet!” Olvassuk Mózes ötödik könyve harmincadik fejezetének tizenkilencedik versében. „Válaszd az életet.” Nagyböjtben Egyházunk fölkészít bennünket húsvét megünneplésére. Bűnbánattartásra buzdít, megtérésre buzdít. Bátorít bennünket, hogy a bűnbánati cselekedeteket tegyük meg az ima, a böjt, az alamizsna és a jó cselekedetek gyakorlása által. Bátorít bennünket nagyböjt idején, hogy imádkozzunk a katekumenekért, azokért a megtérőkért, akik ebben az időszakban hozzák meg életük legnagyobb döntését. Döntenek Jézus Krisztus mellett, és döntenek minden ellen, ami nem Jézus Krisztus. Húsvét ünnepe, húsvétnak az öröme a Feltámadottal való találkozást jelenti mindannyiunk számára. Új élet. Új értelmet kapunk. Új gondolkodásmódot nyerünk.

Új törvény születik meg a szívünkben, új vágyak ébrednek bennünk, és ezek új módon való cselekvésre ösztönöznek bennünket, de új döntések alapján.

A döntés az embernek alapvető és lényegi, ugyanakkor mindennapi tulajdonsága. Dönteni valójában csak az ember tud. A szabad ember. Szabadságból fakadó, emberi cselekvésünk, hogy döntünk, hogy választunk, és amikor választottunk, ebben a döntésben – választásban, döntésben – állhatatosan kitartunk. Az ember dönteni tud, s az embernek döntenie kell.

Az idei nagyböjt segítsen bennünket ebben. Tudjunk és akarjunk dönteni. Ugyanakkor a döntés (...) mindig a jó melletti döntés, szemben a rosszal. A döntés sosem csak jó és rossz elvont fogalmak melletti megfontolást vagy választást, elköteleződést jelent, hanem mindig konkrét. Mindig a személynek szól. Mindig Isten mellett, mindig az ember mellett, úgy, ahogyan a Sínai-hegyi kőtáblák (...) jelzik. Úgy, ahogyan Jézus Krisztusnak a hegyi beszédben megfogalmazott tanítása, az „új tanítás” megérint bennünket, s úgy, ahogyan Jézus felszólít bennünket az Ő követésére.

A Szentírásban ezt olvassuk: „Szeresd a te Uradat, Istenedet!” A döntés lényege ez. Szeretem Uramat, Istenemet. Jézus pedig ugyanezt így fogalmazza meg: „Ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat! Aki szeret engem, Atyám is szeretni fogja, s lakást veszünk nála. Ha nem szerettek engem, nem tartjátok meg tanításomat.” S Jézus továbbviszi, a döntés lényegét is megfogalmazza: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” Vagyis mindennapi apró választásainkban mutatkozik meg, kit ismerek, kit szeretek, ki mellett kötelezem el saját magamat, s valójában az is, hogy hogyan döntök. A döntés (...) mindig a szív mélyén születik meg. De mindig a másik személye előtt; Isten előtt. Amikor döntésre szánjuk magunkat, amikor jó döntést, megújult döntést akarunk hozni, az Isten mellett, akkor azt hisszük, hogy ez a szívünk mélyén történik.

A döntés lényegileg élet és halál között való döntés. A jövő és a semmi közötti döntést jelenti.

Egyéni és közösségi életünkben egyaránt. Nagyböjt a döntéseinknek, húsvéti döntéseinknek az ideje.

Egyházunk arra hív, Egyházunk arra bátorít, s abban erősít meg bennünket: „Te, aki ismered Krisztust, te, aki megismerted az Ő szeretetét, te, aki megismerted az Ő parancsait, válaszd az életet!” Hát válasszuk napi döntéseinkben az életet, amely isteni, amely emberhez méltó, amely a lélekben megújító! Áldott nagyböjtöt kívánok mindenkinek!

