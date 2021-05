Udvardy György megáldotta a felújított pacsai plébániát

Önerőből és a veszprémi érsekség támogatásából, összesen 14 millió forintból sikerült a belső tereket, többek között a hivatali helyiséget és a plébánialakást megújítani. Mindemellett kazáncserére, nyílászárócserére, jelentős belső felújítási munkálatokra és rendszer-korszerűsítésre is sor került az elmúlt időszakban. Cséry Gergő plébános köszönetét fejezte ki a veszprémi érsekségnek, a plébániai képviselő-testületeknek, Kelemen Tamás pacsai polgármesternek és mindazoknak, akik támogatták, segítették a felújítási munkálatokat.

A főpásztor köszöntőjében elmondta: „Azért építünk valamit, mert bízunk abban, hogy a jövő az itt élő emberek javát szolgálja majd. Amikor áldást kérünk, sosem tárgyakra, a teremtett világ dolgaira kérjük, hanem azokra az emberekre, akik ebben részt vettek, akik ezt majd használni fogják és azokra, akik ide betérve azokat az isteni javakat kapják majd, amelyeket csak az Egyház tud adni.” Elhangzott: „Legyen ez az otthon bázisa a szolgálatnak!”

Az áldást követő szentmise keretében került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására 41 bérmálkozó részére. Udvardy György a bérmálkozókhoz szólva kiemelte: „Jó rátok nézni, reménykedve tekintünk rátok! Törekedjetek arra, hogy Isten Fiát, Jézus Krisztust egyre jobban megismerjétek. Nincs más esélye az embernek, nincs más út, igazság, erkölcs, méltóság, csak az, amit Jézus Krisztustól tanultunk.”

A főpásztor homíliájában arról is beszélt, bármennyire is befolyásolni akar bennünket a jelen világ, mi Krisztusban hiszünk, aki nemcsak a boldog pillanatban, hanem a nehézségek közepette is segít, tanácsot ad és van útmutatása. Feladatunk és küldetésünk tudatosan dönteni, célt választani és ehhez minden segítséget megkapunk az Istentől! – mutatott rá szentbeszédében a főpásztor.

A szentbeszéd végén elhangzott: Szükség van bátorságra. A sok lehetőség elbizonytalanító és döntésképtelenséghez vezethet. Az élethez, a szeretethez bátorság kell! Nagy szükség van az ifjak bátor kezdeményezőképességére, kérdéseire, bátorságára és fiatalos életszemléletére – hangsúlyozta az érsek.

Végül a bérmálkozók megújították keresztségi fogadalmukat, majd a krizmával való megkenés által megkapták a „jegyet”, a Szentlélek pecsétjét.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír