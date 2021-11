Üdvösség köszöntött erre a házra – Rászorulók felzárkózását segítő központ nyílt Pocsajon

Magyarország Kormánya 2019-ben indította el a „Felzárkózó települések” hosszú távú programját, melyhez Pocsaj település 2020-ban csatlakozott. Ez a példa nélküli kezdeményezés a fogantatástól a foglalkoztatásig állandó, tevékeny, együttérző jelenléttel kíséri végig az itt élőket, hogy az évtizedek óta megoldhatatlannak tűnő nehézségek helyébe megoldások lépjenek, a rászorultságot pedig felváltsa a fenntartható öngondoskodás.

A „Felzárkózó települések” program két fővel van jelen Pocsaj településen, illetve február 1-jétől elindult a „Fókuszban a gyermek” program is, így a csapat kiegészült öt családmentorral, akiknek elsődleges faladatuk a családok kísérése. A két program kéz a kézben járva dolgozik mindennap a településen, hogy segítse az itt élőket, eddig mintegy százötven családot.

A Hajnal utca 9. szám alatt működő új központot Seszták István, az egyházmegye főhelynöke áldotta meg november 5-én. Az ünnepségen megjelentek rövid tanítást hallhattak Zakeus története alapján – görögkatolikus szertartás szerint végzett házszenteléskor ugyanis mindig ez hangzik el. „Ám a Lukács evangéliumában olvasható szakasz e központ megáldásakor talán minden eddigiektől hangsúlyosabban fejezi ki Jézus mondandóját, hiszen tanúi vagyunk egy földi kezdeményezésnek, amelynek részeként a »Felzárkózó települések« programban már két éve segítünk embereken, családokon” – hangsúlyozta a főhelynök.

Hozzátette: „Zakeus is úgy élt, hogy végezte materiális hivatását, de mikor meghallotta, hogy Jézus a környékén jár, átkerült egy teljesen más lelki síkra. Szimbolikusan már azzal is, hogy felmászott a fára, hogy másként lássa a világot. Mi ennek a háznak a megszentelésével akarjuk még közelebb vinni az Istenhez az itt dolgozókat, az ide betérőket. Emberi erőfeszítéseink csak akkor lesznek eredményesek, ha azt megáldja a Jóisten. Jézus azt mondja Zakeust – és a mi kezdeményezésünket is – látva, hogy

üdvösség köszöntött erre a házra.

Mindannyian rászorulunk az Isten segítségére, és azért lehetünk most különösen hálásak, mert bizonyos értelemben a föld és az ég összeért. A földi szükség és az isteni segítség ennek a szentelésnek a kegyelmében valahol egymásra talál. Fülöp metropolita atya nevében is hálásak vagyunk azért, hogy az itt dolgozók Isten kegyelmével az ellátottakat magasabbra szeretnék vinni.”

Az ünnepségen részt vett és köszöntőt mondott Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője és a Jelenlét Pont vezetője, Nuszer Krisztián.

A tudósítást teljes terjedelmében ITT olvashatják.



Szöveg: H. Varga Eszter

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír